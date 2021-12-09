اختبار الدم الأيضي يحدد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بـ كورونا الشديد

كتبت إيناس البنا

منذ ظهور فيروس كورونا ويتم التحذير من تعرض كبار السن والأشخاص المصابين بمرض صحي أساسي لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة حال أصيبوا بالفيروس، ولكن ماذا لو كان هناك اختبار يمكن أن يتنبأ بخطورة المرض الفتاك ويساعدك على النجاة من النتائج؟

الباحثون في معهد Nagourney الأمريكى للسرطان أجروا دراسة أظهرت أن شدة المرض والوفاة المرتبطة بـ كورونا يمكن التنبؤ بها عن طريق اختبار الدم الذي يتم إجراؤه في وقت التشخيص.

كيف يمكن أن يساعد اختبار الدم في توقع شدة كورونا



بالنسبة للدراسة وفقا لتقرير موقع healthsite، فقد تم بحث 82 فردًا مصابًا بـ كورونا من خلال اختبار الـ RT-PCR ، وتمت مقارنتهم بـ 31 عنصر تحكم صحي بالتعاون مع باحثين من مركز Cassems الطبي في كامبو غراندي بالبرازيل.ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، تم سحب وتحليل دم كل مريض من أجل التركيب الكيميائي الحيوي، وتمكن الباحثون من قياس كميات دقيقة من المستقلبات في الدم باستخدام هذه التقنية، اكتشف الباحثون الخصائص الأيضية التي يمكن أن تفرق بين عدوى كورونا المعتدلة والمتغيرات الأكثر خطورة والمميتة.

قال الدكتور ناجورني ، الباحث الرئيسي: "لقد تم الاعتراف منذ فترة طويلة بأن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مشتركة معينة مثل مرض السكري والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية لديهم مخاطر أعلى للإصابة بعدوى كورونا الشديدة، تؤكد نتائجنا الآن الأساس الأيضي لشدة كورونا باستخدام الأحماض الأمينية والدهون ومقاييس الدم الأخرى ، أظهرنا أن المستويات الدقيقة التي لم يكن من الممكن اكتشافها سابقًا من الكبد والمناعة تكمن وراء استعداد كل شخص للمخاطر التي تهدد الحياة من عدوى . كورونا