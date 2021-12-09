إزالة 6 حالات تعدى بأسوان بعد رصد المحافظ لتعديات على الأراضى بحى اللوتس

أسوان - صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنظيم حملة مكبرة بإزالة 6 حالات تعدى بمساحة 2150 م2 بحى اللوتس وذلك بإشراف العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة أسوان وقيادة نائب رئيس المركز وبمشاركة العاملين والمعدات بالوحدة المحلية وحى غرب.

جاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية بحى اللوتس ( الإسكان المتميز ) ورصده لعدد من التعديات أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة بإزالة هذه التعديات على أملاك الدولة.



وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إستمرار جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة المعنية للمتابعه الميدانية لرصد أى مخالفات أو حالات تعدى مع التعامل الحاسم معها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المتعديين من أجل فرض سيادة القانون وعدم السماح بأى تعديات جديدة على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو البناء المخالف .







ازالة التعديات على الأراضى



ازالة تعديات



تعديات على الأراضى



تعديات



جانب من ازالة التعديات



جانب من الإزالات









