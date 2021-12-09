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أمين الأعلى للآثار يزور الكرنك ويكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمودا جديدا.. فيديو

الخميس، 09 ديسمبر 2021 01:09 م
أمين الأعلى للآثار يزور الكرنك ويكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمودا جديدا.. فيديو أمين الأعلى للآثار يزور الكرنك ويكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمود جديد
الأقصر – أحمد مرعى

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زار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، الخميس، معابد الكرنك والتقى بفريق المرممين والمرممات الذي يعملون فى مشروع ترميم وإظهار ألوان صالة الأعمدة بالكرنك، وكلفهم ببدء العمل فى المرحلة الثانية لترميم 61 عمود بالجهة الجنوية للصالة بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار.

وخلال زيارته لمعابد الكرنك، قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه بعد نجاح المرحلة الأولى لترميم وإزالة الإتساخات والتكلسات من 12 عموداً فى منتصف صالة الأعمدة الكبرى بالكرنك، تقرر البدء فى المرحلة الثانية لترميمات 61 عمود جديد بدءاً من اليوم الخميس، وحتى نهايتها فى الأشهر المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، خلال جولته بالكرنك، أن المرممين المصريين كان لديهم هدف لإعادة صالة الأعمدة لرونقها، حيث تم الانتهاء من 12 عمودا فى المنتصف، وظهرت الألوان والنقوش والألوان الأحمر والأصفر والأزرق والتى اختفت منذ مئات السنوات، مؤكدا أن المشروع تم بأيادٍ مصرية خالصة، وأن المشاركين فى أعمال الترميم من الفتيات كانوا يعملون على ارتفاع 20 مترا، قائلاً: "فى صالة الأعمدة بمعبد الكرنك والتى تضم 134 عمودا، يتم العمل فى 124 عمودا بشكل نبات البردى و12 عمودا بنظام شكل نبات البردى المفتوح، وتم الانتهاء من العمل فى الصف الشمالى المكون من 5 أعمدة فى واجهة الصالة ويجرى العمل فى الصالة الجنوبية حالياً".

وشدد الدكتور مصطفى وزيرى على أن فريق الترميم بوزارة السياحة والآثار، سيعمل بالمشروع من جديد بالتعاون مع عدد من خريجى أقسام الترميم بجامعتى الأقصر وجنوب الوادى ومعهد الترميم بالأقصر، للقيام بالعمل فى ترميم الأعمدة فى صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وإظهار ألوانها الأصلية، وذلك بعد إزالة آثار التلف التى سببتها عوامل التعرية وجارى استكمال أعمال الترميم لباقى الأعمدة تباعاً، حيث أن أعمال الترميم تمت بصالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وشملت ترميم الأعمدة التى على هيئة زهرة البردى المفتوح كمرحلة أولى ثم باقى الأعمدة كمرحلة ثانية، وذلك تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير طريق الكباش فى احتفالية كبرى.

 

أمين الأعلى للآثار خلال زيارته للكرنك اليوم
أمين الأعلى للآثار خلال زيارته للكرنك اليوم

 

أمين الأعلى للآثار يزور الكرنك ويكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمود
أمين الأعلى للآثار يزور الكرنك ويكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمودا

 

وزيري يكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمود جديد بصالة الأعمدة
وزيري يكلف ببدء العمل فى ترميمات 61 عمودا جديدا بصالة الأعمدة

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