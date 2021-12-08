الانتهاء من نقل المراكب المقدسة بعد حفل طريق الكباش لمعابد الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى فريق العمال بمعابد الكرنك بقيادة الريس محمود فاروق كبير عمال الكرنك، من مهمة نقل المراكب المقدسة التى شاركت فى الحفل العالمى لمشروع الكشف عن طريق الكباش الذي أقيم يوم الخميس 25 نوفمبر الماضى، وذلك لحمايتها من الطقس والتقلبات الجوية فى قلب طريق الكباش المفتوح، وتجهيزها للحفل السنوى بعد قرار وزارة السياحة والآثار بتكرار حفل "عيد الأوبت" سنوياً بالأقصر.

وحصلت الأقصر على بشرى سعيدة لأبناء المحافظة، وذلك بعد الحفل العالمى الذى أبهر العالم باحتفالية مشروع الكشف عن طريق الكباش الذى أقيم فى 25 نوفمبر الماضي، ولجميع الأوساط السياحة والآثرية والمواطنين بحصول المدينة على دعم كبير بقرار من وزارة السياحة والآثار بتكرار تلك الاحتفالية والفعاليات بصورة سنوية، حيث قررت وزارة السياحة والآثار، بأن تكون "فعالية الأقصر.. طريق الكباش" فعالية سنوية يتم تنظيمها فى الأقصر كل عام لتكون بذلك أول فعالية سنوية يتم إقامتها بشكل منتظم، على أن يتم الإعلان قبل موعدها بوقت كافى وبحث إمكانية تمكين السائحين من حضورها والاستمتاع بها ومن التجول بطريق المواكب الملكية المعروف إعلامياً باسم طريق الكباش، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتنظيم أحداث وفعاليات سياحية متنوعة منتظمة على مدار العام.

وفى نفس السياق عقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، اجتماعا موسعا، بحضور أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، ومسئولي وممثلي الفنادق والشركات والنقابات والقطاعات السياحية والأثرية المختلفة، وممثلين عن الشباب وذوي الهمم والإعلاميين، والمجتمع المدنى بالمحافظة، وذلك لتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى الاستفادة من المكتسبات التي حققتها احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش"، وقام المشاركون في الاجتماع بتوجيه الشكر والتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للاحتفالية وخروجها بهذا المظهر اللائق، كما توجهوا بالتهنئة لمحافظ الأقصر ولكافة أهالي المحافظة على النجاح الباهر للاحتفالية والتي قامت بعمل ترويج سياحي كبير قد يمتد تأثيره لعدة سنوات قادمة لأهم مدينة أثرية في العالم.



الإنتهاء من نقل المراكب المقدسة بعد حفل طريق الكباش للكرنك



المراكب المقدسة تنتقل للكرنك بعد حفل طريق الكباش



نقل المراكب المقدسة بعد حفل طريق الكباش لمعابد الكرنك