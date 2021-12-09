أطعمة تجنبها لو بتعانى من عدم التوازن الهرموني.. أبرزها منتجات الألبان

كتبت إيناس البنا

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اختلال التوازن الهرموني أن يكونوا أكثر حرصًا عندما يتعلق الأمر بالطعام، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite"، فيما يلي الأطعمة التي يجب تجنب تناولها إذا كانت هرموناتك خارجة عن السيطرة.

الأطعمة التي تسبب عدم التوازن الهرموني



اللحم الأحمر



تحتوي اللحوم الحمراء مثل لحم الخنزير ولحم البقر ولحم الضأن على أطعمة مشبعة ومهدرجة، وهي ليست صحية تمامًا للأشخاص الذين يعانون من اختلال التوازن الهرموني، حيث يؤدي تناول اللحوم الحمراء إلى رفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الهرمونية.

الخضراوات الصليبية



تعتبر الخضراوات صحية ولكن بعضها يمكن أن يسبب مشاكل للأشخاص الذين يعانون من مشكلة كامنة، يمكن أن تؤدي الخضراوات الصليبية مثل القرنبيط والبروكلي واللفت، عند تناولها بكميات كبيرة، إلى تعزيز الالتهاب، علاوة على ذلك، قد يؤدي الإفراط في تناول هذه الخضراوات إلى الإضرار بالغدة الدرقية، مما يؤدي إلى اختلالات هرمونية.

مادة الكافيين



يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم التوازن الهرموني تجنب الكافيين قدر الإمكان، حيث يحفز الكافيين الموجود في القهوة إنتاج الكورتيزول في الجسم، ويتسبب الكورتيزول ، الذي يُعرف أحيانًا بهرمون التوتر ، في أن يصبح جسمك شديد الحساسية.

منتجات الألبان



تعتبر منتجات الألبان من أكثر المصادر الصحية للعناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن تعطل الأداء الهرموني، كما يمكن أن يسبب الحليب تهيجًا معويًا واختلالًا هرمونيًا.

منتجات الصويا



الإفراط في استهلاك فول الصويا قد يتسبب في حدوث اضطرابات هرمونية، وذلك لأن الصويا يحتوي على عنصر نشط بيولوجيًا يسمى فيتويستروجين ، والذي يرفع مستويات هرمون الاستروجين في الجسم ، ويغير دورة الإباضة ، وبالتالي الصحة الإنجابية.

الأطعمة المصنعة



الأطعمة المصنعة ليست جيدة لأي شخص، فهى تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والسكر والمواد الحافظة، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب وتوتر في الغدد الكظرية، مما يزيد من خطر زيادة الوزن وعدم التوازن الهرموني.