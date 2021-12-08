5 احتياطات ضرورية لو مضطر تخرج فى العاصفة الترابية

كتبت إيناس البنا

مع بلوغ العاصفة الترابية ذروتها اليوم من المهم التزام المنزل خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، و لكن إذا إذا كنت بحاجة إلى الخروج، انتبه إلى وسائل حمايتك الشخصية وفقا لتقرير موقع " healthline"، وهى:

1. ارتدِ كمامة لتقليل الأضرار التي تلحق بالجهاز التنفسي بسبب الرياح والرمال، في الطقس الرملي ، يوجد غبار عائم وجزيئات قابلة للاستنشاق وجزيئات دقيقة كلها في نفس الوقت.

2. ارتداء النظارات الواقية من الرياح لتجنب تلف العين، فإذا دخلت الرمال والرياح في العين ، فلا تفرك عينيك بيديك، اشطف العين بالماء الجاري أو استخدم قطرات العين في أسرع وقت ممكن، إذا كنت لا تزال تشعر بعدم الارتياح ، فاطلب العلاج الطبي في الوقت المناسب.

3. ارتداء قبعة أو منديل من الشاش لتجنب تلف الجلد والشعر والأذنين.

4. اغسل يديك ووجهك فور عودتك إلى الداخل و اشطف فمك ونظف تجويف الأنف.

5. إذا أمكن خذ حمامًا ساخن واستبدل ملابسك.