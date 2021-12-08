اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

5 احتياطات ضرورية لو مضطر تخرج فى العاصفة الترابية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:50 م
5 احتياطات ضرورية لو مضطر تخرج فى العاصفة الترابية العاصفة الترابية وتقلب الجو
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بلوغ العاصفة الترابية ذروتها اليوم من المهم التزام المنزل خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، و لكن إذا إذا كنت بحاجة إلى الخروج، انتبه إلى وسائل حمايتك الشخصية وفقا لتقرير موقع " healthline"، وهى:

1. ارتدِ كمامة لتقليل الأضرار التي تلحق بالجهاز التنفسي بسبب الرياح والرمال، في الطقس الرملي ، يوجد غبار عائم وجزيئات قابلة للاستنشاق وجزيئات دقيقة كلها في نفس الوقت.

2. ارتداء النظارات الواقية من الرياح لتجنب تلف العين، فإذا دخلت الرمال والرياح في العين ، فلا تفرك عينيك بيديك، اشطف العين بالماء الجاري أو استخدم قطرات العين في أسرع وقت ممكن، إذا كنت لا تزال تشعر بعدم الارتياح ، فاطلب العلاج الطبي في الوقت المناسب.

3. ارتداء قبعة أو منديل من الشاش لتجنب تلف الجلد والشعر والأذنين.

4. اغسل يديك ووجهك فور عودتك إلى الداخل و اشطف فمك ونظف تجويف الأنف.

5. إذا أمكن خذ حمامًا ساخن  واستبدل ملابسك.


العاصفة الترابية

تقلب الجو

الأتربة

حساسية الأتربة

نصائح فى العاصفة الترابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نصائح لمرضى حساسية العيون لمواجهة العاصفة الترابية.. احرص على تعقيم اليدين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:41 م

المخاطر الصحية الخطيرة للعاصفة الترابية.. تعرف على طرق الوقاية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 02:00 م

الأرصاد: ذروة العاصفة الترابية بالقاهرة خلال ساعة وهذا موعد تحسن الجو

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:29 م

عاصفة ترابية تغطى سماء القاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية وتحذير عاجل للمواطنين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:38 م

الصحة تحذر المواطنين من الخروج فى العواصف الترابية والتقلبات الجوية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:12 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة