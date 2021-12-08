نصائح لمرضى حساسية العيون لمواجهة العاصفة الترابية.. احرص على تعقيم اليدين

كتبت مروة هريدى

يستمر الطقس السيئ والعاصفة الترابية منذ أمس، وفى ظل هذه الحالة الجوية السيئة يعانى الأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه هذا الطقس سواء كانت حساسية أنف أو عيون وغيرها بشكل خاص بسبب هذه العاصفة الترابية التى تزيد الوضع سوءًا معهم، لذلك من المهم الحرص على عدم النزول فى ظل العاصفة الترابية، وإذا كان هناك ضرورة من النزول فلا بد من أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية وتجنب تعرض العين لأى مشكلة صحية، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

فيما يلى.. نصائح لمرضى حساسية العيون للوقاية من الآثار الضارة للعاصفة الترابية:

- ضرورة تعقيم اليدين باستمرار باستخدام المياه والصابون ولمدة 20 ثانية، مع مراعاة عدم ملامسة العين حتى لا تنتقل إليها عدوى.

- الحرص على ترطيب العين باستمرار باستخدام قطرات طبية معقمة، خاصة فى حال إصابة العين باحمرار أو التهاب شديد، مع ضرورة استشارة الطبيب أولًا.

- ينصح مرضى حساسية العين بارتداء النظارة الشمسية في حال نزولهم من المنزل فى وجود العاصفة الترابية لحمايتهم من الغبار والأتربة التي قد تؤثر سلبًا على العين.

- تجنب استخدام العدسات اللاصقة فى العاصفة الترابية لأنها قد تسبب التهابات العين.

- احرص على غسل العين باستمرار بالماء الفاتر، خاصة عند التعرض للأتربة، وعمل كمادات إذا لزم الأمر واستخدام القطرات المرطبة للسيطرة على الحالة حتى لا تتفاقم.

- ابتعد عن الروائح العطرية وكذلك تجنب استخدام المبيدات الحشرية التى قد تضر بصحة العين.

- يمكن عمل كمادات الشاى فى حال التهاب العين واحمرارها للتخفيف من الحكة.

- استخدام محلول مطهر للعين باستمرار لتنظيف العين من الأتربة، خاصة عند الخروج من المنزل.