3 نصائح لمرضى الحساسية للتغلب على عاصفة الأتربة المنتظرة بالبلاد

كتبت - ميرفت رشاد

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة والأتربة تصل لحد العاصفة، وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء ، وفى السطور سنقدم لك الحل الأمثل لتقليل مشاكل الجهاز التنفسى، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

يمكن أن يساعدك استخدام بخاخ محلول ملحي في تجنب تهيج الأنف وإزالة انسداد الأنف، حيث يساعد رذاذ المحلول في تطوير مناعة الأنف

لماذا غسل المياه المالحة مهم؟

يعمل الأنف كفلتر فعال لملوثات الهواء مثل الدخان والغبار والمواد المسببة للحساسية وما إلى ذلك، يتم منع مسببات الهواء ومسببات الحساسية والبكتيريا والفيروسات وغيرها من دخول الرئتين والتسبب في ضرر من الجلد الداخلي للأنف. من ناحية أخرى ، يؤدي التعرض المستمر للمكونات الضارة إلى تهيج الأنف وتعطيل عمليته الأساسية، نتيجة لذلك ، يصبح الجسم عرضة للبرد واضطرابات التمثيل الغذائي.

حيث أنك تتعرض باستمرار لأنواع مختلفة من ملوثات الهواء في حياتك اليومية، كلما طالت مدة بقاء هذه الملوثات في ممر الأنف ، زادت احتمالية إصابتك بعدوى الجهاز التنفسي، نتيجة لإزالة الجزيئات الغريبة من تجويف الأنف أثناء ترطيبه ، قد يقلل غسل الأنف بمحلول ملحي من الاحتقان ويساعد على التنفس بشكل أفضل.

اجعل غسل المحلول الملحي ممارسة يومية

بالإضافة إلى تحسين نظافتك اليومية ، قد يحميك غسل الأنف من عوامل الأمراض في الهواء، يمكن أن يساعد غسل الأنف على تحسين وظيفة الأنف عن طريق إزالة القشور وبقايا الخلايا والمخاط وملوثات الهواء الأخرى.

يمكن أن يساعدك استخدام بخاخ محلول ملحي في تجنب تهيج الأنف وإزالة انسداد الأنف، يمكن استخدامه أيضًا لتخفيف احتقان الأنف أثناء نزلات البرد.

يمكن أن تساعد بخاخات الأنف التي تحتوي على محلول ملحي على تحسين وظيفة الأنف عن طريق إزالة البكتيريا ومهيجات الأنف الأخرى التي استقرت في الأنف، قد يكون مفيدًا كعلاج مساعد للأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب الأنف ، نتيجة لذلك ، قد يوفر غسل الأنف بالمحلول الملحي حماية على مدار العام ضد مجموعة متنوعة من الأمراض المنقولة بالهواء.

بعض التعليمات البسيطة لغسل الأنف باستخدام رذاذ الأنف :

انفخ بالأنف برفق إذا لزم الأمر.

إذا لم يتم استخدام رذاذ الأنف لفترة طويلة ، قم بالرش مرة واحدة في الهواء قبل الاستخدام.

باستخدام اليد الجانبية المعاكسة برفق ، أدخل الفوهة في فتحة الأنف التي تستهدف بؤبؤ العين على نفس الجانب ورشها لفترة وجيزة (2 إلى 3 ثوانٍ) واترك المحلول الزائد يتدفق لأسفل.

كرر نفس الشيء مع فتحة الأنف الأخرى.

اسمح للرش بالعمل لبضع ثوان، لا تنفخ الأنف خلال هذا الوقت ولكن امسحه إذا لزم الأمر.