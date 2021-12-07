نصائح فى الشتاء لتجنب مشاكل الجيوب الأنفية

كتبت نهير عبد النبى

مع دخول فصل الشتاء يعانى الكثيرون من المشاكل المعتادة مثل نزلات البرد والانفلونزا ولكن يزداد الأمر سوءا مع مرضى جيوب الانفية ، فحسب ما ذكره موقع healthline ، فإن تسبب عدوى جيوب الأنفية بعض الأعراض وهى:

-سيلان الأنف

-احتقان بالأنف

-صداع الراس

-ألم بالوجه

-تصريف سميك متغير اللون من الأنف أو أسفل الحلق.

-قلة حاسة الشم أو التذوق.





كيف يزيد الشتاء من مشاكل الجيوب الأنفية؟



-نزلات البرد على الرغم من أن الطقس البارد لا يسبب نزلات البرد ، إلا أنه يجعل الناس يقضون وقتًا أطول في الداخل ، في أماكن قريبة مع بعضهم البعض حيث يكونون أكثر عرضة لنشر الجراثيم الباردة، و يمكن أن تؤدي نزلات البرد أحيانًا إلى التهاب الجيوب الأنفية.

-الحساسية البيئية ،نظرًا لأنك تقضي وقتًا أطول في الداخل مع إغلاق الأبواب والنوافذ ، فإنك تتعرض لمسببات الحساسية المحتملة مثل العطور والشموع، و يمكن أن تؤدي هذه أيضًا إلى التهاب الجيوب الأنفية.

-هواء أكثر جفافاً، عادة ما يكون الهواء الذي تستنشقه أقل رطوبة في الشتاء، وهذا صحيح بشكل خاص إذا كنت في الداخل مع ارتفاع الحرارة ، واستنشاق الهواء الجاف يجفف الجيوب الأنفية ويمكن أن يزيد مشاكل الجيوب الأنفية الحالية سوءًا.

-الحيوانات الأليفة ، قد يقضي حيوانك الأليف وقتًا أطول في المنزل خلال أشهر الشتاء، و قد يكون لديك حساسية من وبر الحيوانات الأليفة ، مما قد يؤدي إلى التهاب الجيوب الأنفية.

-السجاد والأثاث، كل هذا الوقت الذي تقضيه في الداخل يمكن أن يعرضك للغبار والمواد المسببة للحساسية الأخرى الموجودة في السجاد والأثاث.





يمكن أن تساعد النصائح التالية الجيوب الأنفية خلال أشهر الشتاء:



-تجنب الإصابة بنزلة برد - اعتنِ بنفسك بالحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الأطعمة الصحية تأكد أيضًا من غسل يديك قبل الأكل ، وتجنب لمس فمك وأنفك.

-قم بتغيير الأرضية إذا لزم الأمر إذا كان لديك سجاد في منزلك ، فقم بتغيير الأرضية إلى الخشب الصلب أو البلاط إذا استطعت خلاف ذلك ، تأكد من تنظيف السجاد بانتظام.

-قم بتغطية مرتبتك ووسائدك، استخدم أغطية مقاومة للحساسية على مرتبتك ووسائدك اغسل فراشك بانتظام للتخلص من عث الغبار، وإذا كان لديك حيوانات أليفة فلا تتركها تنام معك.

-قلل من استهلاكك للكحول إذا كنت عرضة لمشاكل الجيوب الأنفية ، فقلل من استهلاكك للكحول خلال أشهر الشتاء.