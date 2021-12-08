وكيل صحة الغربية يتفقد أعمال التشطيبات بمستشفى حميات طنطا

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفي حميات طنطا،للوقوف على أعمال التشطيبات وبدء التجهيزات لتكون جاهزة لدخول الخدمة وسرعة أنهاء أعمال التشطيبات في أقرب وقت للانتهاء من المشروع وتشغيله وحل مشاكل ومعوقات تنفيذ اعمال الحماية المدنية بالتعاون مع شركة كهرباء والشركةالمنفذة لتقديم خدمة طبية لأهالي طنطا والقري المجاوره .

جاء ذلك في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية وبتوجيهات وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير المنشأت الصحية التي تستهدف خدمة طبية متميزة لأبناء الغربية وهذا نتيجة الدعم الكبير الذي توفره الدولة والإمكانات المتاحة لإضافة صرح طبي كبير يخدم أهالي مدينة المحلة متميز يليق بمحافظة الغربية.