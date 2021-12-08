اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل صحة الغربية يتفقد أعمال التشطيبات بمستشفى حميات طنطا

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:54 ص
وكيل صحة الغربية يتفقد أعمال التشطيبات بمستشفى حميات طنطا وكيل صحة الغربية يتفقد أعمال التشطيبات بمستشفى حميات طنطا
الغربية مصطفى عادل

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تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مستشفي حميات طنطا،للوقوف على أعمال التشطيبات وبدء التجهيزات لتكون جاهزة لدخول الخدمة وسرعة أنهاء أعمال التشطيبات في أقرب وقت للانتهاء من المشروع وتشغيله وحل مشاكل ومعوقات تنفيذ اعمال الحماية المدنية بالتعاون مع شركة كهرباء والشركةالمنفذة لتقديم خدمة طبية لأهالي طنطا والقري المجاوره .
 
جاء ذلك في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية وبتوجيهات وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير المنشأت الصحية التي تستهدف خدمة طبية متميزة لأبناء الغربية وهذا نتيجة الدعم الكبير الذي توفره الدولة والإمكانات المتاحة لإضافة صرح طبي كبير يخدم أهالي مدينة المحلة متميز يليق بمحافظة الغربية.
 

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة،  وكيل وزارة الصحة بالغربية ، قد تفقد  الوحدات المتنقلة لإعطاء لقاح فيروس كورونا للمواطنين  بالمحلة الكبري، وبرفقته الدكتورة احمد محسن مدير إدارة القوافل، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالجرعات الأولى والثانية.

كما تفقد اتباع خطوط السير المحددة، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وطرق حفظ الطعوم، كما تابع مؤشرات أداء العمل، وإجراءات تسجيل بيانات المواطنين والتأكد من عمل الموافقات المستنيرة لهم، والتسجيل الإلكتروني وعملية التطعيم واستخراج كروت وشهادات التطعيم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة والمتنقلة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساءا، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

 


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طنطا

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