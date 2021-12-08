وقف حركة المعديات النيلية لسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بغلق ووقف حركة المعديات النيلية في حالة زيادة الرياح، وذلك تحت إشراف رؤساء المدن طبقاً لدرجة الرياح فى كل مدينه حرصاً على حياة المواطنين ، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة التي قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .



كما شدد محافظ البحيرة رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الإشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.



كما شدد آمنة على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات من مجالس المدن للأشراف الكامل والمتابعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة .



حيث تقوم جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحملات مكثفة ومكبرة لمتابعة ومراجعة كافة المعديات والمراكب النيلية والنهرية .



يذكر أن اللواء هشام آمنة قد أصدر قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة وتأجيل إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة على أن يتم أداء الإمتحان يوم الأحد القادم الموافق 12 ديسمبر 2021 ، وتستكمل باقي الإمتحانات صباح الخميس وفق الجدول المعلن .









المعديات النهرية



ايقاف المعديات



غلق المعديات



معدية نهرية



معدية



