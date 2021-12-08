نصائح غذائية فى العاصفة الترابية.. أكثر من شرب الماء والسوائل الساخنة

كتبت مروة هريدى

شهدت البلاد اليوم عاصفة ترابية شديدة، حيث يعانى الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وكذلك مرضى حساسية العيون والجيوب الأنفية وغيرها بشكل خاص بسبب هذا الطقس السيئ الذى يزيد الوضع سوءًا معهم، وفيما يلى مجموعة من النصائح الغذائية للوقاية من الآثار الضارة لهذه العواصف الرملية خاصة للحالات الخاصة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

- تناول الكثير من الماء من أجل تطهير الجسم وإزالة السموم، حيث ينصح بشرب 2 لتر من الماء على الأقل يوميًا للوقاية من الأمراض المختلفة.

- الإكثار من تناول السوائل الساخنة التى تعمل على تطهير الصدر والجسم بعد استنشاق الهواء المحمل بالأتربة والتى من شأنها أن تضر بصحة الجهاز التنفسي، مثل الشاى والينسون والنعناع والزعتر.

تناول مشروب الزنجبيل، فهو له العديد من الخصائص الطبيعية التي من أى مشاكل صحية ناتجة عن التعرض للأتربة.

الاهتمام بتناول الأطعمة المضادة للالتهاب، مثل التونة والسملون فهى من الأسماك المضادة للالتهاب.

احرص على تناول الفواكه الغنية بفيتامين "سى" والألياف مثل الكيوى، والجوافة والبرتقال والليمون.

يمكن لتناول البصل أيضًا أن يحميك من الأضرار الناتجة عن استنشاق الهواء المحمل بالأتربة.

تناول الخضراوات الغنية بالألياف فهى مهمة لصحتك بشكل عام، كما أنها غنية بالماء وبإمكانها المساعدة بطرد السموم من الجسم، مثل الخيار والخس والجرجير.

ينصح أيضًا بتناول معلقة من العسل الأبيض في الصباح، حيث من شأنها حماية الجهاز التنفسى ضد أى عوامل خارجية تضر بصحته خاصة مع العاصفة الترابية.