نائب محافظ بنى سويف يتفقد قافلة طبية متخصصة للكشف على الطلاب ذوى الهمم

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف القافلة الطبية والتوعوية ،التي نظمتها المحافظة "إدارة شؤون ذوي الإعاقة" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والتضامن، للكشف وتقديم العلاج لطلاب مدرسة التربية الفكرية من ذوي الهمم، وفى إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وتابع نائب محافظ بني سويف جانباً من أعمال القافلة الطبية المتخصصة، التي يتم تنظيمها تحت رعاية المحافظ د. محمد هاني غنيم، حيث يتم الكشف وتوفير العلاج لعدد 100 طالب بمدرسة التربية الفكرية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في تخصصات "المخ والأعصاب ،التخاطب وعيوب النطق وصعوبات التعلم"، وإجراء فحوصات رسم مخ وتوزيع بعض الأدوية بالمجان ،بجانب تنظيم ندوة توعوية لأولياء الأمور والمختصين عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم.

وأثنى نائب المحافظ على تنظيم مثل تلك القوافل النوعية ، التي تستهدف تقديم الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للطلاب من ذوي الهمم ، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بتوفير التيسيرات اللازمة لعقد القافلة والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة، لتحقيق الهدف من القافلة.

وشهدت الفافلة حضور سيد سعد مدير إدارة شؤون ذوي الإعاقة بالمحافظة ،المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ،عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور احمد بغدادي وكيل مديرية الصحة، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن.



جانب من القافلة



قافلة طبية متخصصة للكشف على الطلاب ذوي الهمم