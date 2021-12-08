ميناء دمياط: حركة الصادر من البضائع العامة 15229 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة، منها السفينة (TITAN) والتى ترفع علم مالوفيا ويبلغ طولها 88 مترا وبعرض 14 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم، والسفينة (TATLISU) والتى ترفع علم جزر المارشال، ويبلغ طولها 112 مترا وبعرض 19 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الإثيلين.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15229 طنا، تشمل 3159 طن رمل و 750 طن نترات و 1100 طن كلوريد الايثلين و 4700 طن فوسفات و 3500 طن زيت و 2020 طن كسب فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59798 طنا، تشمل 7959 طن حديد و 12000 طن ذرة و 14443 طن قمح و 5558 طن فول و 2400 طن سلاج و 5148 طن سكر و 12000 طن كسب فول صويا و 290 طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات ( سبانخ و بطاطا و فاصوليا و فلفل و بقدونس و خرشوف و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( ريحان و شمر و زيتون و كراوية و كركدية ) وفواكه ( برتقال و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والجزائر والهند وباكستان وسنغافورة وأستراليا وهولندا وأمريكا وفرنسا وإنجلترا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 898 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2646 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 145156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91266 طنا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2272 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3777 شاحنة.