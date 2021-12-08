اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:01 م
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مدير تعليم القليوبية يكرم الطلاب الموهوبين والمخترعين الحاصلين على مراكز عالمية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:05 م
مدير تعليم القليوبية يكرم الطلاب الموهوبين والمخترعين الحاصلين على مراكز عالمية جانب من التكريم بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كرم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، العديد من الطلاب الموهوبين رياضيا والمخترعين فى حضور أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه فى المجال الرياضى تم تكريم الطالب فاروق السيد الحاصل على المركز الأول على مستوى العالم فى بطولة القارات للكاراتية، والطالب أحمد إسماعيل حاصل على المركز الثانى على مستوى العالم فى بطولة العالم للقارات للكاراتية، والطالبة تسنيم عماد المركز الثانى على مستوى العالم بطولة العالم للقارات فى الكاراتية، والطالبة سما نصر مركز رابع على مستوى العالم فى بطولة العالم للقارات فى الكاتا.

وتابعت، أنه فى المجال العلمى تم تكريم الطالبة سمية معتز محمد مركز أول وكالة ناسا الفضائية وبحث عن حلول مبتكرة للمشاكل التى تواجة الأرض، والطالبة تسنيم ماهر واختراع حازم لعدم انتشار فيروس كورونا، كما تم تكريم الطالبة أروى ماهر

وقدم "وكيل الوزارة"، التهنئة للطلاب الموهوبين ومشرفيهم مؤكداً أن تعليم القليوبية حريص علي الاهتمام بالموهوبين ودعمهم، مشيراً إلي أن تكريم اليوم للطلاب   ومنحهم الشهادات التقديرية من المديرية يعد عرفانا بقيمة وأهمية الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها فى إرساء قواعد الشخصية المتميزة بالإبداع والابتكار والفنون الجميلة، كما ثمن مجهودات إدارة الموهوبين مؤكداً ضرورة صقل المواهب الرياضية الطلابية بمدارس القليوبية ودور المعلمين والموجهين في تحقيق ذلك.

وأوضح أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، أنه تم إعداد خطة متكاملة تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لإعداد أكبر قاعدة من الطلاب في مجالات الإبداع والمواهب المختلفة وإعداد خطة للنهوض بهم مشيدا بدور وكيل الوزارة ووكيل المديرية في دعم المواهب في المحافظة.

 

جانب من التكريم لابطال القليوبية
جانب من التكريم لابطال القليوبية

 


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