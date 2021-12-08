محافظ شمال سيناء يؤكد جاهزية التعامل مع الأزمات وتغيرات الظروف الجوية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، جاهزية جميع جهات المحافظة للتعامل مع أية أزمات قد تحدث نتيجة لتغيرات الظروف الجوية.

وأعلن المحافظ فى بيان اليوم،أنه تفقد اليوم المعدات الخاصة بمواجهة الأزمات والظروف الجوية،بحضور هشام الخولى نائب المحافظ وأسامة الغندور سكرتير عام المحافظة،وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش وعلى غيط مدير التضامن الاجتماعى ومسئولو قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحى والحماية المدنية.

وقال محافظ شمال سيناء،أن جميع مرافق المحافظة ومديريات الخدمات جاهزة للتعامل مع أية أزمة أو تغيرات الظروف الجوية ، وتم اعداد خطط بديلة بالتعاون مع ادارة الأزمات ، مشيرا أنه وجه ان تكون جميع المعدات في حالة استعداد تام وموزعة على أماكن تواجدها، بالاشتراك مع مجالس المدن على مستوى المحافظة وشركة المياه والصرف الصحى والحماية المدنية.

كما شدد على عدم صرف مياه الصرف الصحى في مجرى السيل بوادى العريش لكى يكون جاهزا لمواجهة أى طارىء ، مكلفا مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح بتجهيز كافة البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الاغاثة والانقاذ بمجالس المدن ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة ، واعداد كشوف وجداول شاملة جميع المركبات والمعدات الخاصة بالاغاثة، مع بيان عددها وأماكن تواجدها وأطقمها لامكان توجيهها وقت الحاجة ، خاصة أطقم التدخل السريع والانقاذ،وشملت مركبات ومعدات من الديوان العام للمحافظة ، مجلس مدينة العريش ، شركة المياه والصرف الصحى،التضامن الاجتماعى ، الحماية المدنية ، الاسعاف ، وشركة النظافة .

وأكد هشام الخولى نائب المحافظ، على متابعة حالة المركبات والمعدات أولا بأول ورفع حالة الاستعداد والطوارىء على مستوى مجالس المدن ومديريات الخدمات والمرافق ، ومراعاة أماكن تواجدها على مستوى المحافظة .. مشيرا الى القيام بتسليك بالوعات تصريف المياه في الشوارع وتطهير مجرى وادى العريش ، وتجهيز السيارات والمعدات الخاصة بسحب المياه من الشوارع حال تجمعها .

وأشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى جاهزية المعدات الخاصة بمجلس مدينة العريش وشركة المياه ، وباقى مجالس المدن ومديريات الخدمات استعدادًا لأى طارىء ، مع استمرار غرفة العمليات الرئيسية وادارة الأزمات في الانعقاد لمواجهة أية طوارىء .