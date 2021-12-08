محافظ المنيا يوجه الرى وحماية النيل بحصر حالات التعدى على مجرى النيل

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اجتماعاً لمناقشة موقف حالات التعديات على مجرى نهر النيل، وعرض الحالات التى تم إزالتها، والحالات الجارى إزالتها، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد نواوة مساعد مدير أمن المنيا، المهندس مجدى بندى مدير إدارة تطوير وحماية النيل بالمنيا، المهندس عبد الحميد البركاوى وكيل وزارة الرى والموارد المائية، رؤساء المراكز التسع، والجهات المعنية.

وجه المحافظ، إدارة وتطوير حماية النيل ومديرية الرى والموارد المائية، بتدقيق وحصر حالات التعديات على مجرى النيل، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد للقضاء على كافة أشكال التعديات.

أكد المحافظ، ان المحافظة مستمرة فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هى الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضى الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.