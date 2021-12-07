حياة كريمة.. محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجا

المنيا -حسن عبد الغفار

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجا، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير،بمسرح ديوان عام المحافظة ، جاء ذلك بحضور، هدى على مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير.



قال المحافظ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014، ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً، وكذلك إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018.

وأكد المحافظ ، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء في بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من ابداعات وما يحققونه من إنجازات في شتي المجالات.



وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقي بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.



من جانبها ، أوضحت هدى على، مديرة إدارة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها اليوم على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة، بمركز ملوي، شملت أطراف صناعية وسماعات اذن لضعاف السمع وكراسي متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية، والتي تحرص مؤسسة مصر الخير علي دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء .











الأجهزة



جانب من التسليم



جانب من الحدث



جانب من تسليم الأجهزة



محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية بقري حياة كريمة بملوى



محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية للمستحقين بقري حياة كريمة بملوى



محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية للمستحقين بقري حياة كريمة



محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجا بقري حياة كريمة بملوى



محافظ المنيا يسلم عدداً من الأجهزة التعويضية



