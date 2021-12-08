محافظ المنيا يبحث إجراءات تسريع العمل لاستكمال ملف التصالح فى مخالفات البناء

المنيا -حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، اجتماعاً لبحث إجراءات تسريع وتيرة العمل لاستكمال ملف التصالح فى مخالفات البناء، ولمتابعة آلية العمل للإسراع فى استكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وذلك ضمن جهود المحافظة للإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملف التصالح.

جاء ذلك بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المستشار وائل فرحات المستشار القانونى للمحافظة، المهندس خالد طه مدير إدارة التفتيش الهندسي، رؤساء المراكز بنطاق المحافظة، والجهات المعنية.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز التسع، بإسراع وتيره العمل وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، والعمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فى تنفيذ إجراءات وأعمال منظومة التصالح على البناء، حرصا على تحقيق الصالح العام.

ودعا محافظ المنيا، كافة المواطنين بقرى المحافظة والذين تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء، بالإسراع للتوجه للمراكز التكنولوجية كلا فى نطاق مركزه، لاستكمال إجراءات التصالح والحصول على نموذج "10" النهائي، وإنهاء ملفات التصالح الخاصة بهم، على أن يتوافر فى الموقع المراد التصالح عليه الشروط التالية، الا تزيد مساحته عن 200 متر، ولا يتجاوز الارتفاع عن الأرضى وثلاثة طوابق.