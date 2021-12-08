محافظ المنوفية : رفع 11 ألف طن مخلفات و تراكمات قمامة خلال أسبوع

المنوفية - محمد فتحى

تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن محافظة المنوفية ،شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، يأتى هذا فى إطار خطة الدولة الشاملة للإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة، والتى أسفرت عن رفع 11 ألف و 544 طن مخلفات و تراكمات قمامة خلال الفترة من 24 وحتى 30 نوفمبر الماضى.

أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العامة أنه تم رفع 904 طن تراكمات قمامة بحى شرق شبين الكوم و 1183 طن بحى غرب شبين الكوم و 1181 طن بمركز شبين الكوم و 1226 طن بمركز ومدينة أشمون و 1117 طن بمركز ومدينة منوف و 1088 طن بمركز ومدينة الباجور و 1126 طن بمركز ومدينة قويسنا و 1062 طن بمركز ومدينة بركة السبع و 1145 طن بمركز ومدينة تلا و 1065 طن بمركز ومدينة الشهداء و 252 طن بمدينة سرس الليان و 195 طن بمركز ومدينة السادات.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار فى شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود ، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها للحفاظ على المظهر الحضارى لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.