محافظ الدقهلية: مشروعات "حياة كريمة" بقرى شربين تسير وفقا للبرامج الزمنية المقررة

واستعرض "مختار" جدول أعمال الاجتماع الذي أعدتة المهندسة شيماء صديق منسق مشروعات حياة كريمة ، مدير عام المرافق بديوان عام المحافظة وتضمنت المناقشات نسب ومعدلات التنفيذ في المشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات مياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز وكذا المنشآت الصحية والتعليمية والشبابية والثقافية ، وكذا مشروعات سكن كريم ومشروعات المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين..

كما تناول الاجتماع المقترحات الخاصة باضافة مشروعات للمبادرة كتطوير الاسواق ودهان الوجهات للمنازل، وأكد " مختار" على ضرورة المشاركة المجتمعية في هذا الشأن.



كما أكد " مختار" ضرورة تنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات الاداء في كافة المشروعات مشيرا لسرعة الانتهاء من مشروعات المرافق حتي يتم تنفيذ خطة الرصف للطرق والشوارع في اطار المبادرة بعد التاكد من الانتهاء من تنفيذ كافة اعمال المرافق بها.



وشدد "مختار" علي ضرورة التنسيق التام من قبل جميع الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإزالة كافة المعوقات وللانتهاء من تنفيذ كافة اعمال المرافق وجميع المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة.



وأشار محافظ الدقهلية لأهمية الالتزام التام بالأعمال من قبل كل جهه وفقا للمواعيد المحددة، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا في التعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعمل على قدم وساق في تذليل كافة العقبات وإزالة معوقات التنفيذ للمشروعات بهدف أن تحقق المبادرة الرئاسية أهدافها المرجوة لأهالينا فى القرى و لتوفير حياة كريمة للمواطنين على أرض الواقع في جميع القرى التي شملت المبادره لبناء مستقبل أفضل للمواطنين وللأجيال القادمه.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار "مبادرة حياة كريمة" بالمحافظات والتي تستهدف في محافظة الدقهلية تطوير 26 قرية بمركز شربين، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية.