فتح باب التقدم لتقنين الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن فتح باب التقديم لتقنين الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص (جميع الشواطئ، رحلات ساحلية) وترغب في العمل داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنه يتم تلقى الطلبات حتي يوم 25 ديسمبر الجاري، وذلك حفاظا على منظومة الأنشطة البحرية بالمحافظة، وتيسيرا على أصحاب الوحدات البحرية الحاصلة على هذه التراخيص، على أن يتم دراسة الطلبات وعرضها على لجنة الأنشطة البحرية .

وتقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بتلقى الطلبات، على أن يحتوى الطلب على التصاريح الصادرة من مخابرات حرس الحدود لمدة سنة سابقة ، التراخيص الملاحية للوحدة الصادرة من الادارة المركزية للتفتيش البحرى، شهادة القيد أو التسجيل، صورة بطاقة المالك، وإفادة المحميات بعدم وجود مخالفات بيئية، مكان التراكي.