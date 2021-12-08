طقس قنا غير .. أجواء مشمسة وبرد وهواء وسط توقعات بسقوط أمطار.. لايف

قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا والتي شهدت طقسا مشمسا وأجواء باردة على مختلف الأنحاء مع وجود رياح متوسطة.
وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.
وأشار الداودي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.
وتشهد القاهرة الكبرى فى هذه اللحظات عاصفة ترابية شديدة ورياح مثيرة للرمال والأتربة غطت سماء القاهرة والجيزة والقليوبية وأثرت على الرؤية بشكل كبير على كافة الأنحاء.
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين، تجنب الخروج خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الوقوف أسفل لوحات الإعلانات والأشجار.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
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