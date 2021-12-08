طقس قنا غير .. أجواء مشمسة وبرد وهواء وسط توقعات بسقوط أمطار.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم "اليوم السابع"، بثًا مباشرًا لرصد حالة الطقس في محافظة قنا والتي شهدت طقسا مشمسا وأجواء باردة على مختلف الأنحاء مع وجود رياح متوسطة.

وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات المعنية، في حالة سقوط أمطار غزيرة.

وأشار الداودي، أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بإرشاد المواطنين بالابتعاد من الأعمدة أثناء نزول الأمطار.