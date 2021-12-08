ضبط 5 أطنان لانشون وعسل مجهول المصدر فى حملة لـ"تموين الغربية"

الغربية محمد طارق

تمكنت مديرية التموين فى محافظة الغربية اليوم الأربعاء، من ضبط 5 أطنان لانشون وعسل جلوكوز مجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومخزن مواد عذائية بنطاق مركز طنطا.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تلقى تقريرا من الرقابة التموينية بالمديرية يفيد بتمكن حملة من مفتشى الرقابة التموينية بناء على تحريات الأجهزة الرقابية من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد بيع عبوات لانشون بقرى مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات.

وتم التحفظ على كمية قدرها 2 طن لانشون، وضبط المسئول عن المخزن وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص، وحيازته بقصد البيع براميل عسل جلوكوز مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات بلغت 3 أطنان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المضبوطات والمخالفات، وإخطار النيابة العامة للتصرف بشأنها.