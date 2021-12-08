اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:21 م
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ضبط 39 طن مواد غذائية و37 طن مستلزمات تصنيع أحبار وبويات مجهولة بالشرقية

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 03:13 م
ضبط 39 طن مواد غذائية و37 طن مستلزمات تصنيع أحبار وبويات مجهولة بالشرقية مضبوطات
الشرقية - إيمان مهنى

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديري مديرتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حمله تموينية برئاسة عاطف عراقي مدير الإدارة  للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية.

تحرير محضر رقم  26783  جنح ضد المواطن هـ . س. م صاحب مصنع أحبار  وبويات منطقة الزوامل الصناعية  لإدارة النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 15 طن مستلزمات أحبار وبويات مجهولة المصدر.

وتحرير محضر رقم 26784  جنح ضد المواطن م .1.ح صاحب مخزن  مواد بترولية لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 7 طن مستلزمات مزيلات صدأ مجهولة المصدر.

كما تم  تحرير محضر رقم 26785  جنح ضد المواطن ع .م .ع صاحب مسبك مشغولات المونيوم وتم التحفظ على 15 طن مستلزمات مشغولات المونيوم مجهولة المصدر.

بالإضافة إلى تحرير محضر رقم  26782  جنح ضد المواطن أ .م . ا صاحب مخزن مواد غذائية وبهارات لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة  وتم تحريز 39 طن مواد غذائية وبهارات مجهولة المصدر.

 


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بويات

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