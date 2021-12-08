رئيس جامعة أسيوط : التعليم العالى يشهد طفرة فى مختلف المجالات بدعم الرئيس

أسيوط فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بما يشهده التعليم العالى من طفرة حقيقة فى مختلف المجالات وذلك بفضل ما يحظى به من دعم رئاسى واسع وغير مسبوق منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وهو ما أثمر عن اختلاف المشهد العلمى والبحثى فى مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية والتى أصبحت تنافس بقوة فى مختلف المحافل العلمية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس جامعة أسيوط فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، والمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" والذى شرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولفيف من وزراء الحكومة المصرية وكذلك الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو"، معلناً عن صدور قرار وزارى من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ينص على اختياره كعضواً فى اللجنة العليا لوضع توصيات ومخرجات أعمال المنتدى خلال نسخته الثانية.

وأوضح أن المنتدى يضم عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلى المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالاضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة فى التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل، مؤكداً على أهمية النسخة الثانية من أعمال المنتدى والذى يتزامن انعقاده هذا العام بالتزامن مع استضافة مصر لآعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية السيد الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء فى المنظمة.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن أعمال المنتدى تمتد فى الفترة من 8 إلى 10 من ديسمبر الجارى بالعاصمة الإدارية، كاشفاً عن ترأسه كذلك لوفد الجامعة المشارك فى أعمال المنتدى والذى يضم الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى جانب 11 عضو هيئة تدريس من عمداء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات وكذلك السيدة عبيرناصر مدير عام العلاقات الثقافية بالجامعة واثنين من المختصين باالعمل بذات الإدارة إلى جانب نحو 150 طالب وطالبة من أبناء الجامعة الدارسين بمختلف الكليات النظرية والعملية.

على جانب آخر، أكد الدكتور طارق الجمال على حرص إدارة الجامعة على دعم أفكار المشروعات الصغيرة للشباب والخريجين من كافة التخصصات داعياً إياهم إلى ضرورة توسيع مداركهم وقدراتهم المعرفية، وأن يعملوا بجهد وألا يتخلوا عن أحلامهم مهما واجهوا من صعاب لصنع مستقبل باهر وواقع مشرق.

وأضاف أن جامعة أسيوط لا تألوا جهداً فى رعاية مختلف المؤتمرات التى تقدم فرصة لرواد الأعمال واصحاب المشروعات الصغيرة للتعرف على كل الفرص الاستثمارية التى يمكن استغلالها فى الصعيد مما يسهم فى التشجيع على الابتكار ونشر فكرة ريادة الاعمال بين الاوساط الشبابية إلى جانب خلق فرص عمل جديدة للشباب.

جاء ذلك تعقيباً على حضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انطلاق أعمال مؤتمر "ريادة الأعمال من الفكرة للانطلاق" والذى ينظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIECبهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) والتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجامعة وبمشاركة المهندس أحمد ضاحى مدير فرع TIEC أسيوط ومجموعة من مدربى الفرع وخريجيه، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من خريجى وطلاب الجامعة الراغبين فى التعرف على البرامج التى يقدمها المركز للشباب وصور الدعم التى توفرها الدولة لهم من خلاله لإطلاق مشروعاتهم فى سوق العمل.

وفى كلمتها أوضحت الدكتورة مها غانم أن مفهوم ريادة الأعمال يعتمد على العمل الجديد أو ما يتعلق بتأسيسه ليتكون لدينا مشروع ناجح، يقوم على المهارة ومن هذا المنطلق أشارت أن الجامعة تشارك فى فعاليات المؤتمر من خلال مشروع سفارة المعرفة بالجامعة وهو مشروع أطلقته الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والهادف إلى إمداد الجامعات المصرية لخدمات مكتبة الإسكندرية بتوفير الدخول لقواعد البيانات وعمل ورش وندوات ، بالإضافة إلى مشاركة فريق ASM ASSUIT ، وفريق Assiut Robotics ، وفريق BIO CODE Assuit University، وكذلك منصة Enactus Assuit .

كما أشادت بدور مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC فى دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى يسهم فى رفع مُعدلات نمو الاقتصاد الوطني، حيث أنه يخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات والتخصصات، إلى جانب دعم فكرة التحول إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة من خلال تلبية إحتياجات المنطقة الصناعية فى مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأحتضان إلى رواد الأعمال.

وعلى صعيد متصل صرح المهندس أحمد ضاحى أن هدف ريادة الأعمال هو دعم المشروعات الصغيرة وتعريف رواد الاعمال بكافة القواعد التى تكون ضرورية حتى تساعد صاحب المشروع للبدء فى تنفيذ المشروع الخاص به وتحويل فكرة المشروع إلى واقع ملموس على الأرض، وعند مواجهة أى صعوبات تقدم له يد العون لتذليلها وتوفير الدعم المالى للمشروع, وأضاف أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس وخريجين والطلاب بجامعة أسيوط لتشجيعهم على بدء تحويل أفكارهم ومشاريعهم ( لشركات ناشئة ناجحة).

كما أوضح أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى التعريف بالمنح والبرامج المقدمة من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ، مثل برامج سفراء الإبداع ومراحل تطوير ودعم الأعمال وبرنامج ما قبل الاحتضان ثم مرحلة احتضان ودعم الشركات الناشئة وتليها مرحلة دعم نمو هذه الشركات وبرنامج الاستشارات والخدمات التدريبية والتعريف بمنصة إبداع مصر ومجمعات الإبداع ومعامل التطبيقات التكنولوجية والتصنيعية، كما تضمن المؤتمر أيضا جلسة حوارية مع أربع نماذج من الشركات الناشئة الخريجة من حاضنة المركز لاستعراض قصص نشأتها ونجاحها فعلياً واستمرار نموها فى السوق.