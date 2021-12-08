انطلاق أعمال مؤتمر "ريادة الأعمال من الفكرة للانطلاق" بجامعة أسيوط

أسيوط فريق المحافظات

تشهد جامعة أسيوط اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال مؤتمر "ريادة الأعمال من الفكرة للانطلاق" والذى ينظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIECبهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ( ITIDA) والتابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجامعة وذلك بقاعة المناقشات (1) بالمبنى الإدارى بالجامعة فى تمام الساعة الـ12 ظهراً تحت الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مها غانم انه من المقرر أن تشارك الجامعة فى فعاليات المؤتمر من خلال مشروع سفارة المعرفة بالجامعة وهو مشروع أطلقته الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية والهادف إلى إمداد الجامعات المصرية لخدمات مكتبة الإسكندرية بتوفير الدخول لقواعد البيانات وعمل ورش وندوات ، بالإضافة إلى مشاركة فريق ASM ASSUIT ، وفريق Assiut Robotics ، وفريق BIO CODE Assuit Universit ، وكذلك منصة Enactus Assuit ، مشيدة بدور مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC فى دعم الإبداع وتعزيز ريادة الأعمال فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأمر الذى يسهم فى رفع مُعدلات نمو الاقتصاد الوطني، مرحبة بتعاون الجامعة مع المركز لخلق ثقافة جديدة للأعمال التكنولوجية التى يمكن الاستفادة منها فى قيادة وتنمية المجتمع والتقدم به.

وعلى صعيد متصل أوضح المهندس أحمد ضاحى مدير فرع TIEC أسيوط أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس وخريجين والطلاب بجامعة أسيوط لتشجيعهم على بدء تحويل أفكارهم ومشاريعهم( لشركات ناشئة ناجحة)والتعرف أيضا على المنح والبرامج المقدمة من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال TIEC وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ،كما سيتضمن المؤتمر أيضا جلسة حوارية مع أربع نماذج من الشركات الناشئة الخريجة من حاضنة المركز بأسيوط.