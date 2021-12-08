"دور القضاء المصرى فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة" ندوة غدا بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "دور القضاء المصرى فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة" وذلك غدا الخميس فى تمام الساعة السابعة مساءً، بقاعة الوفود، مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتأتى هذه الندوة فى إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة ويتحدث فى الندوة المستشار الدكتور يحيى أحمد البنا؛ رئيس محكمة جنايات الجيزة، حيث يتناول دور القضاء المصرى فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة.

ويُعد موضوع هذه الندوة من الموضوعات التى لها أهمية كبيرة فى ظل وجود إرادة سياسية مصرية مساندة وداعمة للمرأة المصرية، سَاهمت فى فتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة فى كافة القطاعات المختلفة، فقد تولت المرأة العديد من الحقائب الوزارية وحصلت على مكانة كبيرة فى مجلس النواب لم تحصل عليها من قبل. وتتوالى الإنجازات والجهود فى مجال تقديم الدعم للمرأة المصرية وتمكينها من خلال سن القوانين والاستراتيجيات الملائمة والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة للمرأة.

ويقوم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بمكتبة الإسكندرية بعرض كتيب تحت عنوان «دور القضاء المصرى فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة»، ويأتى هذا الكتيب ليبرز الدور الذى يقوم به القضاء المصرى فى التصدى لأشكال العنف المختلفة الموجه ضد المرأة ودوره الفعال لمواجهة ذلك العنف ،ويشارك فى الندوة نخبة من الخبراء فى القانون وكذلك المهتمين بقضايا المرأة، وعدد من الشباب من الجنسين.