مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم حفلا فنيا لفرقة "موالى" وندوة عن التنمية المستدامة

الإسكندرية جاكلين منير

تُنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مجانيًا لفرقة "موَّالي" للفنانة سارة الراوي، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021 في تمام السابعة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، يتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية الشعبية والمواويل القصصية، لعشاق التراث والأعمال الغنائية المتميزة، وتتنوع ما بين أغاني الفلكلور الصعيدي والفلاحي والبدوي.

يُذكر أن الفنانة سارة الراوي من مواليد محافظه الإسماعيلية، وبدأت مشوارها الفني مع شقيقتها الفنانة هند الراوي في فرقه النيل للآلات الشعبية، وعملت مع الكثير من الفنانات اللاتي يقدمن الفن الشعبي. وقد أحيت الفنانة سارة الراوي الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها من خلال الفرقة التي أسستها بنفسها تحت مسمى "فرقة موَّالي" لإحياء التراث والفن الشعبي.

ويأتي الحفل في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتراث والحفاظ عليه، وكذلك الاعتناء بمفردات الموسيقى العربية، وتسليط الضوء على ثرائها اللحني والإيقاعي وعمقها وتجذرها التاريخي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية، بالإضافة إلى الحفاظ على هوية المجتمع.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار دورة تدريبية تحت عنوان: «متاحف خضراء من أجل التنمية المستدامة» يومي الأربعاء والخميس الثامن والتاسع من ديسمبر 2021، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بقاعة الأودتيريوم، المبنى الرئيسي بمكتبة الإسكندرية.

تشتمل الدورة على عدد من المحاضرات تتناول: مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها ورؤية مصر 2030، والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، والإدارة المستدامة للمخلفات والمواد داخل المتاحف، والتحول الأخضر لأبنية المتاحف، ونحو تطبيق الحوكمة في المتاحف، والمتاحف الخضراء: مفهومها وأهدافها، وإدارة المجموعة والأنشطة المتحفية من أجل التنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر للمتاحف.