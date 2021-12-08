اليوم السابع
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الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:56 م
أكرم القصاص
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حملة "مدينتى جميلة" تنظم اجتماعا تنسيقيا لشئون البيئة بالغردقة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 12:58 م
حملة "مدينتى جميلة" تنظم اجتماعا تنسيقيا لشئون البيئة بالغردقة جانب من الاجتماع التنسيقي لحملة مدينتي جميلة
البحر الأحمر- عماد عرفة

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عقد حملة "مدينتى جميلة" اجتماع اليوم الأربعاء، بمقر جهاز شئون البيئة لمحافظة البحر الأحمر، حيث أطلق الحملة قسم الشكاوى البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة، بحضور مجموعة من ممثلى الجهات المعنية المشاركة فى الحملة.

وأعلنت الإدارة العامة لشئون البيئة فى بيان لها أن الحملة تهدف إلى رفع مخلفات ردش المبانى و المخلفات الصلبة بمدينة الغردقة، و الحفاظ على الشكل الجمالى للمدينة السياحية.

وأضاف البيان أن الحملة ضمت عدد من الجهات المختصة، و التى اطلعت بدورها على عدة مشاكل بيئية بالمدينة، و التدخل الفورى لإيجاد الحلول لها.

ومن جانبه أكد أحمد مصطفى مدير عام شئون البيئة بالبحر الأحمر، أن الحملة هى نواة مصغرة لتدشين مبادرة مكبرة من أجل الحفاظ على بيئة البحر الأحمر، وأن خطة عمل الحملة تستهدف المشاركة الحكومية والأهلية و منظمات المجتمع المدنى معا، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للاشتراطات البيئية.

 


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