حملات تموينية على المخابز البلدية ومحطات الوقود بالقصير بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، شن حملات مكثفة علي مخابز التموين وكذلك محطات الوقود بمناطق المدينة، حيث قام مفتشى إدارة تموين القصير، بحملات للتأكيد على وزن الرغيف المنتج ومراجعة حصص الدقيق المقررة بكل مخبز.

كما تأكدت الحملات من توافر المواد البترولية ومطابقة الأرصدة الفعلية بالسجلات بمحطات الوقود، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر عدم وجود مواد بترولية لاحد المحطات ، كما تابع المفتشين توزيع اسطوانات البوتجاز بعدد من المناطق.

وكان اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، اكد بضرورة تكثيف الحملات التموينية، مشددا على التصدى لأى مخالفات والتعامل بحزم مع المخالفين بكافة منافذ بيع السلع الغذائية، والاستجابة الفورية لطلبات الأهالى.

يذكر أن مسئولي محافظة البحر الأحمر اكدوا علي تحسين أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن المحافظة والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه فضلا عن توفير جميع السلع بالمجمعات الإستهلاكية والأسواق.