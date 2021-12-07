حملة تموينية على المخابز بأجا تضبط تلاعب فى وزن رغيف الخبز

الدقهلية شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحلات لضبط المخالفين، وتحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، و محمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية، و يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا، تشكلت الحملة برئاسة مجدى حموده المفتش بالمديرية يرافقه عبدالناصر ، ابوالفتوح رئيس قسم الرقابة التموينية باجا .

وأسفرت عن ضبط وتحرير 5 محاضر تصرف فى إجمالى 26 شيكارة دقيق بلدى مدعم، و8 محاضر نقص وزن، و2 محضر مواصفات، و2 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر توقف بدون إذن رسمى، ومحضر بيع سجاير بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين ، ومحضر عدم وجود شهادة صحية ، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

فى سياق آخر، أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى عن إجراء مناقصة لتأجير قطعة أرض فضاء بحديقة شجرة الدر والملعب الخاص بحديقة شجرة الدر، حيث تحدد يوم الخميس 16 ديسمبر ونفس اليوم من الأسابيع التالية، إذا لزم الأمر بالقاعة الكبرى بحي غرب المنصورة بتمام الساعة الثانية عشر ظهرا، موعدا لإجراء المناقصة الخاصة بتأجير قطعة أرض فضاء لإقامة معرض بحديقة شجرة الدر العامة بالمنصورة بمنطقة المشاية السفلية، وقد تم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيها، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ 10000جنيه .

كما تم تحدد يوم الخميس 16 ديسمبر أيضا ونفس اليوم من الأسابيع التالية إذا لزم الأمر بالقاعة الكبرى بحي غرب المنصورة بتمام الساعة الحادية عشر ظهرا، موعدا لإجراء المناقصة الخاصة بتأجير ملعب حديقة شجرة الدر العامة بالمنصورة بمنطقة المشاية السفلية، وقد تم تحديد ثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ 299 جنيها، والتأمين الابتدائي لدخول المزاد بمبلغ 5000 جنيه.

وأعلنت رئاسة حى غرب المنصورة بأن ادارة التعاقدات برئاسة الحى (الإدارة المالية مشتريات سابقا) هى الجهه المنوطة بتسليم كراسة الشروط والمواصفات وسداد التأمين الابتدائي لدخول المزاد ، ويتم تقديم المظاريف المغلقه قبل موعد المناقصه شرط أساسي قبل دخول المناقصه.