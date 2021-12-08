تعرف على مكونات السوق الحضرى الجديد بمدينة ناصر بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

مشروع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أستهدفت العديد من المناطق على مستوى المحافظة بهدف تطوير البنيه التحتية والقضاء على العشوائيات وفى مقدمة تلك المشروعات القطاء على الأسواق العشوائية وإنشاء الأسواق الحضارية بديلة للمواطنين.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات عن برنامج التنمية المحلية يصعيد مصر فى تطوير الأسواق العشوائية على مستوى المحافظة تعرف عليها من خلال النقاط التالية.

1 – مشروع إنشاء السوق الحضرى الجديد بمدينة ناصر بسوهاج

2 - تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي شملت الأعمال الخرسانية والإنشائية.

3 - المرحلة الثانية تشمل تقسيم المحلات التجارية، وأعمال التشطيبات النهائية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بها 60%.

4 – التكلفة الإجمالية لمشروع 8 مليون و500 ألف جنيه .

5 - السوق يتكون من طابقين، ويضم الدور الأرضى 58 محل تجارى، والدور الأول علوي يضم 61 محل، بإجمالى 119 محل تجارى.

6 تيلغ المساحة الإجمالية للسوق 1200 متر مربع.

7 - يهدف المشروع إلى نقل سوق مدينة ناصر القديم من وسط الكتلة السكانية، وتسكين الباعة الجائلين، بالإضافة إلى القضاء على الإشغالات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أفتتح، السوق الحضرى المركزى بقرية أولاد سلامة بمركز ومدينة المنشاة، على مساحة 40 ألف متر مربع، بحضور، ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعدد من شاب وأهالى القرية .

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن السوق الجديد، ومراحل انشاؤه، حيث يشتمل على 260 بائكة لسوق التجزئة، و 60 بائكة لسوق الجملة، كما يحتوى على جزء مخصص لسوق الماشية، على مساحة 3 أفدنة، بالإضافة إلى تجهيز أماكن لانتظار سيارات نقل الخضار والفاكهة.



منظر عام للسوق من الداخل



طرقات السوق من الداخل



السوق الحضرى من الداخل



دورات المياه الداخلية بالسوق



اعمال التشطيب للسوق الحضرى بسوهاج



ارضيات البكيات بالسوق



المبنى الخاص بالسوق



بكيات السوق من الداخل



أعمال البنية التحتية للسوق من الداخل



منظر عام للسوق الحضرى من الخارج



أعمال المحارة من الداخل بالسوق