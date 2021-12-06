زراعة 5800 شجرة زيتون و8000 شجرة رمان لتوزيعها على مراكز "حياة كريمة" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، الاجتماع الدوري الأسبوعي مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، والوقوف على معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة .

حضر الاجتماع كذلك اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية .

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع جبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر، تمهيدا لوقف الدفن بالمقابر القديمة، وموقف أعمال توصيل الغاز الطبيعي بحي الكوثر، وخطة الرصف للحي بعد الانتهاء من أعمال توصيل الغاز .

ناقش الاجتماع كذلك موقف زراعة أشجار الزينة بالطرق والشوارع ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، ومراكز الشباب، وكذلك موقف زراعة الأشجار المثمرة ، حيث تم زراعة 5800 شجرة زيتون بقرية بيت داوود بمركز جرجا، بالإضافة إلى وصول 8 آلاف شجرة رومان مقدمة من وزارة البيئة، سيتم توزيعها على مراكز حياة كريمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالبعد الجمالي اثناء زراعة الاشجار ومراعاة المسافات بين الأشجار، وتكثيف زراعة الأشجار بمحيط المدارس، وداخل حرم جامعة سوهاج الجديدة، والعمل على تحويل سوهاج إلى محافظة خضراء، مشيرا إلى الفوائد المتعددة لزراعة الأشجار في مواجهة التغير المناخي وتوفير الأكسجين والحصول على الظل لتلطيف درجات الحرارة، خاصة على الطرق السريعة .

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية جهود كل وحدة في رفع نواتج تطهير الترع، كما ناقش الاجتماع موقف توصيل مرفق المياه للوحدة الصحية بالكوامل بحري بمركز سوهاج، تمهيدا لفرش وتشغيل الوحدة في أسرع وقت ممكن، ووجه المحافظ بالتنسيق الفوري بين شركة مياه الشرب ومديرية الصحة، للانتهاء من توصيل المياه للوحدة .

وناقش الاجتماع موقف السوق الحضري الجديد بمدينة جهينة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين الوحدة المحلية وشركة الكهرباء، وشركة المياه، ووضع خطة عاجلة لتوصيل المياه والكهرباء للسوق تمهيدا لبدء العمل به، وشدد المحافظ على ضرورة العمل وفقا لخطط موضوعة متكاملة تضمن تشغيل المشروعات والانتهاء من كافة المرافق بها، وجاهزيتها لخدمة المواطنين .

تناول الاجتماع موقف المركز الطبي بحي الكوثر والتنسيق بين الحي ومديرية الصحة، والانتهاء من إجراءات تسليم المركز للمديرية والمقام على مساحة 3183 متر مربع، ووجه محافظ سوهاج مدير مديرية الطرق بالمحافظة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية للطرق .

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم هلال زكي رئيس حي الكوثر، نظرا لجهوده وتفانيه في أداء عمله خلال الفترة الماضية.



زراعة 5800 شجرة زيتون بجرجا (1)



زراعة 5800 شجرة زيتون بجرجا (2)



زراعة 5800 شجرة زيتون بجرجا (3)



زراعة 5800 شجرة زيتون بجرجا (4)