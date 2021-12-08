تعرفى على كيفية اكتشاف عدوى البرد والأذن عند الأطفال

كتبت - ميرفت رشاد

بالنظر إلى تقلبات الطقس المفاجئة، فإن سقوط الطفل فريسة للبرد بين الحين والآخر هو نوبة لا مفر منها، من الشائع أن نشهد نزلة برد يتبعها ألم في الأذن يزيد الانزعاج عند الأطفال، قد يكون الألم مؤشرا على اقتراب عدوى الأذن ويجب على الوالدين فهم السبب الدقيق لعلاج الطفل، والسؤال الأكثر شيوعًا الذي يزعج الوالدين هو بالضبط الرابط بين نزلات البرد والتهاب الأذن، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب والعلامات وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

غالبًا ما تأتي التهابات الأذن مصحوبة بنزلة برد أو إنفلونزا حيث يتم ربط الأذن الوسطى بالجهاز التنفسي العلوي عن طريق قناة صغيرة تُعرف باسم أنبوب أوستاكي، الميكروبات التي تنمو في تجاويف الأنف أو الجيوب الأنفية لديها القدرة على تسلق قناة استاكيوس ودخول الأذن الوسطى، لكن يجب أن يكون الآباء قادرين على تصنيف ما إذا كانت أعراض البرد هي التي يمكن أن تسبب ألمًا في الأذن أو هي وجع الأذن الناجم عن التهاب الأذن.

س ما هي أعراض البرد ووجع الأذن عند الأطفال الصغار؟

من الشائع الإصابة بنزلة برد مصحوبة بأعراض بسيطة مثل العطس وانسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال لتتحول إلى ألم بالأذن.

يحدث هذا لأن طبلة الأذن تميل إلى أن تلتهب بالعدوى الفيروسية، سوف يهدأ ألم الأذن الباهت أو الحاد أو على الفور عندما يتم علاج أعراض البرد لدى طفلك، نظرًا لأن نزلات البرد سببها الجراثيم ، يجب على الآباء البدء أولاً في علاج أعراض البرد لتقليل العدوى ، في بعض الحالات خاصةً بالنسبة للأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام ، تميل العدوى الثانية إلى الحدوث داخل الأذن عندما تبدأ الجراثيم المسببة للصديد والسوائل بالامتلاء في الفراغ خلف طبلة الأذن.

س ما هي علامات ألم الأذن عند الأطفال بسبب التهاب؟

قد يصاب طفلك بالحمى أو الصداع بسبب الألم الحاد وقد يشعر أحيانًا بالدوار

سيواجه الطفل صعوبة في النوم وفقدان الشهية والقيء

يكون الألم أكثر حدة مقارنة بأوجاع الأذن الناتجة عن نزلات البرد.

س هل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن من الكبار ؟

نعم ..الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن لأن ممرات استاكيوس أقصر وأضيق مقارنة بالبالغين، هذا لا يجعل من السهل على الكائنات الحية الدقيقة الوصول إلى الأذن الوسطى فحسب ، بل يعني أيضًا أن السائل يميل إلى أن يكون أكثر سهولة في الاحتباس، نظرًا لأن أجهزة المناعة لدى الأطفال لا تزال تتطور ، فقد يكون من الصعب عليهم مكافحة العدوى. أكثر أنواع التهابات الأذن شيوعًا عند الأطفال هي التهاب الأذن الخارجية الحاد (AOE) ، والتهاب الأذن الوسطى ، والتهاب الأذن الوسطى مع الانصباب (OME) ، والتهاب الأذن الوسطى الحاد (AOM).

س ما هو التشخيص السريري لعدوى الأذن عند الأطفال؟

لتحليل ما إذا كان الطفل يعاني من التهاب في الأذن ، سيستخدم طبيب الأطفال منظار الأذن للبحث عن علامات العدوى داخل أذن الطفل، تتكون العلامات من:

بروز طبلة الأذن بسبب تكون السوائل والقيح خلف طبلة الأذن

طبلة الأذن تستجيب بشكل أقل امتثالًا من المعتاد

يتم التحقق من ذلك عادة عن طريق استخدام منظار الأذن الهوائي.

تظهر طبلة الأذن عادةً مثل ستارة دش شفافة.

قد يواجه الطفل صعوبة في السمع بسبب تراكم السوائل.