أشياء لا غنى عنها بالمنزل للتعامل مع إصابة الصغار بـنزلات البرد والإنفلونزا

كتبت - ميرفت رشاد

غالبًا ما يصاحب بداية الشتاء السعال والزكام خاصة عند الأطفال، يمكن أن يصاب الأطفال من ست إلى ثماني نزلات برد سنويًا ، كن مستعدًا من خلال تقييم خزانة الأدوية الخاصة بك في المنزل، للتأكد من أن لديك أساسيات علاج البرد والإنفلونزا قبل أن تحتاج إليها، بحسب ما نشره موقع " childrens".

ما هي الأشياء التي يجب على الآباء اقتنائها خلال موسم البرد والإنفلونزا؟

1. ميزان حرارة يعمل:

الحمى هي علامة على أن الجهاز المناعي لطفلك يقاوم العدوى، إذا شعر طفلك بالدفء أو كان يتعرق أو يرتجف أو يتصرف بعصبية ، فتحقق من درجة حرارته باستخدام مقياس حرارة، هناك أنواع مختلفة من موازين الحرارة للأطفال ، ومن المهم أن يكون لديك مقياس تشعر بالراحة عند استخدامه ومناسب لعمر طفلك.

2. رذاذ محلول ملحي أو شفاطة:

يمكن أن يساعد المحلول الملحي ، مثل رذاذ الأنف ، في تفكيك المخاط السميك في الأنف المحتقنة، إذا كان طفلك أصغر من أن ينفث أنفه بشكل فعال ، فاستخدم شفاط أنف للمساعدة في تنظيف الممرات الأنفية، يمكن أن يكون الشفط مفيدًا بشكل خاص قبل النوم وبعد الاستيقاظ وللأطفال قبل الرضاعة، يمكن أن يساعد استنشاق أبخرة الماء من الحمام الدافئ أو الدش أيضًا في تخفيف المخاط.

3. الأدوية الخافضة للحمى:

قد يكون من المفيد وجود الأدوية الخافضة للحمى في المنزل في حالة ارتفاع درجة حرارة طفلك، في حين أن هذه الأدوية لن تعالج السبب الجذري لحمى طفلك ، إلا أنها يمكن أن تساعد في توفير الراحة السريعة.

بعض التذكيرات للآباء والأمهات:

تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على أدوية الحمى قبل استخدامها.

تحقق من الملصق أو اتصل بطبيب الأطفال الخاص بك للتحقق من الجرعة الصحيحة لعمر طفلك ووزنه.

للحمى عند الأطفال دون سن 3 أشهر ، اتصل دائمًا بطبيب الأطفال أولاً.

لا تعطي الإيبوبروفين للأطفال دون سن 6 أشهر.

لا تعطي الأسبرين للأطفال دون سن 18 عامًا، فقد يكون له آثار جانبية خطيرة على الأطفال.

4. علاجات التهاب الحلق

من الأفضل الاحتفاظ ببعض أفضل الطرق لتهدئة التهاب الحلق في المطبخ بدلاً من خزانة الأدوية، يمكن أن تساعد السوائل الدافئة ، مثل الماء الساخن مع الليمون أو المرق أو الشاي الخالي من الكافيين للأطفال الأكبر سنًا ، في تقليل الألم وتخفيف المخاط، يمكن للعسل أيضًا أن يهدئ التهاب الحلق ويقلل من السعال لدى الأطفال فوق سن 1.

5. صابون اليد ومنتجات التنظيف

تعتبر نظافة اليدين المناسبة من أفضل الطرق لمنع طفلك من الإصابة بأمراض الشتاء في المقام الأول، تأكد من أن لديك صابونًا مضادًا للبكتيريا متوفرًا بسهولة في جميع أنحاء المنزل ، وقم بتخزين مطهر اليد في المواقف أثناء التنقل مثل السيارة أو وضعها في حقائب الظهر الخاصة بالأطفال للمدرسة، نظف الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر بمناديل أو بخاخات مطهرة لتقليل خطر انتشار الجراثيم.

نزلات البرد عند الاطفال

السعال عند الأطفال