تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالى لشبرا الخيمة وميدان المؤسسة بـ90 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا تنسيقيا أعقبه جولة لمناقشة استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة المدخل الشمالي لمنطقة شبرا الخيمة وميدان المؤسسة لتشمل أنفاق وكباري المشاة ومواقف السيارات ومحلات الباعة الجائلين ومراجعة جميع المرافق والبنية التحتية بالميدان بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة الكبرى وهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويقوم بأعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى بإجمالي إعتمادات مالية تصل الى 90 مليون جنيه.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس مصطفي الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، والدكتور مصطفى زكي استشاري جهاز التعمير ومسئولي هيئة مترو الأنفاق والسكة الحديد، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، علي أهمية المشروع بإعتبار أن ميدان المؤسسة هو المدخل والبوابة لكل محافظات الوجه البحري والقبلي ولابد من تكاتف جميع الأجهزة لتطوير هذا الميدان بشكل علمي وحضاري والقضاء على جميع المظاهر العشوائية سواء في أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق أو الأعمال السطحية والإنشائية وكباري المشاة وإعادة تنظيم مواقف السيارات وحسن استغلال الفراغات الموجودة بالمنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد استكمالا لأعمال التطوير التي تمت عام 2015.

وخلال الاجتماع تم مناقشة أعمال إصلاح ورفع كفاءة وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي للحد من تسريبات المياه الموجودة بالمنطقة لاسيما بنفق ناصر الجاري تطويره حيث تم تغيير خط مياه 600 مم بشارع ناصر بطول 150 متر وجاري عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من توقف تسريب المياه بالنفق، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة المياه وحي غرب شبرا الخيمه لعمل مسح شامل ومراجعة جميع الوصلات للمنازل وفي المحلات للتأكد صلاحيتها وقطع أي مرافق مخالفة بالمنطقة.

وتابع المحافظ، الاجتماع بمناقشة أعمال تغيير الوجه الحضاري لميدان المؤسسة من خلال عمل كباري مشاه كهربائية بشكل حضاري في الأماكن الحيوية لتساعد في عملية نقل المشاه وتسهيل حركة ركاب مترو الانفاق، مشيرا أيضا إلي أنه سيتم رفع كفاءة موقف سيارات الأقاليم بميدان المؤسسة وإعادة تنظيمه بالتنسيق مع إدارة المرور.

عقب انتهاء الاجتماع قام الحاضرين بالتوجه إلى شبرا الخيمة لتفقد أعمال تطوير أنفاق المؤسسة والنيل والزراعة والتي يتم رفع كفائتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى حيث تفقد المحافظ أعمال العزل لنفق ناصر موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير حيث يعد النفق من الانفاق الحيوية التي تنقل المشاه من والي محطه مترو الانفاق بشبرا الخيمة، وأكد رئيس شركة مياه القاهرة الكبري وجهاز تعمير القاهرة الكبري، أنه سيتم تغيير خط مياه 600 م بجانب محطة مترو أنفاق شبرا الخيمة حتي لا يحدث تسريب بالنفق مرة أخرى.