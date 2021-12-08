بنها التعليمية: نستهدف تفعيل الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات ودعم المبدعين

القليوبية إبراهيم سالم

تابع حسين مصطفى، مدير إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، خلال أول جولة عمل له عقب توليه منصبه أمس، ترافقه هناء جودة وكيل الإدارة، أعمال تقييم الفرق الإرشادية على مستوى محافظة القليوبية ولجنة المرور المشكلة من المديرية بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات ببنها، والمكونة من حنان محمد الشحات موجه عام بالمديرية وحنان صابر مسئول مرشدات ونادية لطفي موجه، وهويدا عبد الفتاح موجه أول التربية الرياضية بإدارة بنها، وذلك لمتابعة اختيار الفرق المصعدة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، بضرورة العمل على تفعيل دور الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية ودعم الطلاب المبدعين والفائقين والنهوض بهم بما ينعكس على الوطن ويعلو بشأنه. وأكد حسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية، على أهمية دعم الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية لما لها من دور فاعل في بناء الشخصية المصرية السوية وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات، موضحا أهمية رفع الوعى لدى الطلاب وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة الحالية ونشر الأفكار البناءة التي تساعد على النهوض بالوطن والارتقاء به وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة المعبرة.

وأشاد مدير إدارة بنها، بدور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، ودعمهم المتواصل للعملية التعليمية وللطلاب الموهوبين والمتميزين وأفكارهما الهادفة دوما للنهوض بمصر.

كما تابع مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتصفيات قبل النهائية لتلك المسابقات، كما تفقد الإدارة التعليمية وأكد على سرعة إنجاز المهام والتيسير على المواطنين والمعلمين والطلاب.