اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بنها التعليمية: نستهدف تفعيل الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات ودعم المبدعين

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:31 م
بنها التعليمية: نستهدف تفعيل الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات ودعم المبدعين مدير إدارة بنها التعليمية خلال الجولة على المدارس
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع حسين مصطفى، مدير إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، خلال أول جولة عمل له عقب توليه منصبه أمس، ترافقه هناء جودة وكيل الإدارة، أعمال تقييم الفرق الإرشادية على مستوى محافظة القليوبية ولجنة المرور المشكلة من المديرية بمدرسة الدكتور أحمد زويل الرسمية للغات ببنها، والمكونة من حنان محمد الشحات موجه عام بالمديرية وحنان صابر مسئول مرشدات ونادية لطفي موجه، وهويدا عبد الفتاح موجه أول التربية الرياضية بإدارة بنها، وذلك لمتابعة اختيار الفرق المصعدة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، بضرورة العمل على تفعيل دور الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية ودعم الطلاب المبدعين والفائقين والنهوض بهم بما ينعكس على الوطن ويعلو بشأنه. وأكد حسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية، على أهمية دعم الأنشطة الطلابية واستثمار الطاقات الطلابية لما لها من دور فاعل في بناء الشخصية المصرية السوية وإعداد جيل قادر على تحمل المسئولية واتخاذ القرارات، موضحا أهمية رفع الوعى لدى الطلاب وتوعيتهم بمتطلبات المرحلة الحالية ونشر الأفكار البناءة التي تساعد على النهوض بالوطن والارتقاء به وتقديم الأفكار والمقترحات البناءة المعبرة.

وأشاد مدير إدارة بنها، بدور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، ودعمهم المتواصل للعملية التعليمية وللطلاب الموهوبين والمتميزين وأفكارهما الهادفة دوما للنهوض بمصر.

كما تابع مسابقة أوائل الطلبة بين المدارس للمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية والتصفيات قبل النهائية لتلك المسابقات، كما تفقد الإدارة التعليمية وأكد على سرعة إنجاز المهام والتيسير على المواطنين والمعلمين والطلاب.

 


اخبار القليوبية

تعليم القليوبية

مدارس القليوبية

إدارة بنها التعليمية

الأنشطة الطلابية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تعليم القليوبية" تدشن مسابقة المخترع الصغير لاكتشاف ورعاية المبدعين

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 01:09 م

"تعليم القليوبية" تعلن بدء تقييم الطلاب المشاركين فى المشروع القومى للقراءة

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 01:43 م

تعليم القليوبية تطلق مسابقة للإلقاء باللغة الإنجليزية لطلاب الابتدائية

السبت، 04 ديسمبر 2021 02:54 م

وكيل تعليم القليوبية تتفقد مدارس شبين القناطر .. وتشدد على الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 01:46 م

مدير تعليم القليوبية خلال تفقد مدارس قليوب: التعليم الفنى يعد طالبا ماهرا لسوق العمل

الثلاثاء، 30 نوفمبر 2021 12:32 م

"تعليم القليوبية": المشروع الوطنى للقراءة لا يقتصر على الطلاب فقط

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 04:13 م

"تعليم القليوبية" تطلق حملة للقضاء على "فيروس سي" بالمرحلة الإعدادية بمدارس المحافظة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة