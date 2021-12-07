جامعة أسيوط تكرم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم ..صور

فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها ومسئولياتها في توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لأبنائها الطلاب وممن يواجهوا صعوبات أو تحديات سواء تتعلق بظروف اجتماعية أو صحية ، قد تمثل عائقاً في مسيرة دراستهم والعمل على تيسير عليهم ورفع درجة إتاحة الحياة الجامعية لها بكافة أشكالها ومجالاتها ، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة موسعة لإعلان جامعة أسيوط " جامعة صديقة لذوى الهمم" الهادفة إلى دعم أبنائنا من ذوى الهمم باختلاف أشكالها ودرجاتها والذي تم تتويجه بإنشاء أول مركز للطلاب ذوى الهمم على مستوى جامعات الصعيد، والذي ينفرد باشتماله على أول نادي اجتماعي للطلاب ذوى الإعاقة على مستوى الجامعات المصرية .



جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في فعاليات حفل تكريم الجامعة لطلاب المتميزين من ذوى الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم ،و الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع مركز رعاية الطلاب ذوى الهمم بالجامعة و إدارة اللياقة البدنية بالأداة العامة لرعاية الشباب و اتحاد طلاب الجامعة ، و ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و رئيس مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب لذوى الهمم ، وعز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ،و الطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة و أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والتي تضم في عضويتها لفيف من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات ، وكذلك أسرة طلاب من أجل مصر المشاركين فى التنظيم بقيادة الدكتور محمد حسين موسى مقرر الأسرة و مدير المركز و بمشاركة الطلاب المكرمين من مختلف كليات الجامعة.



وفى مستهل كلمته أشاد الدكتور شحاتة غريب بحرص رئيس الجامعة على دعم و رعاية أبنائنا من ذوى الهمم باختلاف أشكالها ودرجاته وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى كافة احتياجاتهم بما يساهم في دمجهم مع أقرانهم وتيسير سبل الإتاحة لهم والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تتقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو اجتماعية وكذلك انخراطهم الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.



وأشار عز الدين المنصور إلى فوز طلاب جامعة أسيوط من ذوى الهمم بكأس البطولة، و المركز الأول لحصدهم 34 ميدالية كأكبر عدد من الميداليات على مستوى الجامعات، و ذلك خلال مشاركتهم فى اللقاء الرياضي للطلاب ذوى الهمم للجامعات المصرية تحت رعاية وزارة الشباب الرياضية خلال الفترة من 28 /11 و حتى 2/12 تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنه" ، و الذي يؤكد على تميز و إبداع أبناء جامعة أسيوط من ذوى الهمم في مختلف الأنشطة الطلابية و حصدهم للعديد من المراكز المتقدمة في كافة المسابقات و المحافل الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.



وأكد الطالب عبد الرحمن رشاد على ما توليه الجامعة من دعم ورعاية لأبنائها الطلاب ذوى الهمم و معاونتهم والتيسير عليهم خلال حياتهم الجامعية سوا خلال المرحلة التعليمية أو المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية بما ساهم في استطاعتهم في تحقيق تميزاً وتقدماً في العديد من المجالات ، كما شهدت فعاليات عدد من الفقرات الغنائية والإنشاد و الابتهالات الدينية من تقديم أخصائى و طلاب من ذوى الهمم و فريق منتخب الجامعة .



كما شهد ختام فعاليات الحفل إهداء الطلاب المكرمين كأس البطولة الى رئيس الجامعة لمجوداته و دعمه المتواصل لهم بالإضافة الى تكريم الطلاب الحاصلين على كأس البطولة وأصحاب الميداليات " الذهبية والفضية والبرونزية " وحصل كلاً من محمد بدران محمدى ، وبسملة أشرف محمد ، وهند جمعة عمران على المركز الأول والميدالية الذهبية فى تنس الطاولة ، وفاز كلاً من محمود حمدى ناصر ، وأحمد محمد على ،ورحاب ناصر عبد الوهاب ، وبدور مصطفى كامل بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى رفع الأثقال ، وفاز كلاً من أنس علاء الدين محمد ، وعبد الرحمن عشرى علام ، وبسنت عبد المحسن أمين بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى ألعاب القوى .



كما فاز كلاً من الشيماء على أحمد ، ورانيا محمد شعبان بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى تنس الطاولة وأيضاً فاز كلاً من عبد اللاه على عبد القطب على ، وهمام عبد الحميد عبد الرحمن ، وأحمد محمد إبراهيم ، وماجد محمود عطا ،وأسماء بدر شفيق ، وداليا محمود عبد اللاه بالمركز الثانى الميدالية الفضية فى رفع الأثقال ـ وفاز كلاً من مصطفى توفيق محمد ، وبسنت عبد المحسن أمين ، ولمياء سليمان محمود بالمركز الثانى والميدالية الفضية فى ألعاب القوى .



وفاز كلاً من مصطفى على حسن سيد ،ومحمد مصطفى حسن ، وجاسر سالم على خليفة ، وأميرة محمد إمبابى محمد بالمركز الثالث والميدالية البرنزية فى رفع الأثقال ، وفاز كلاً من رغدا محمد حسين ، ومهند بدر مدبولى قامة ، وعبد الرحمن عشرى علام ، ومصطفى توفيق محمد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى ألعاب القوى ، وفاز كلاً من أحمد جمال زين ثابت ، ومحمد عادل على ،ومحمد عاطف ثابت ، وأحمد محمد سيد بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى كرة الجرس.









التكريم



الحضور بحفل التكريم



تكريم الجامعة لذى الهمم



تكريم ذى الهمم



جامعة أسيوط تكرم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم لحصولهم على كاس المركز الأول



جامعة أسيوط تكرم أبنائها الطلاب من ذوى الهمم



جانب م ن تكريم ذى الهمم



جانب من التكريم



جانب من الحفل



جانب من تكريم ذى الهمم



حفل التكريم



