التحفظ على كميات من عبوات زيوت السيارات مجهولة المصدر فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية ، التحفظ علي 856 لتر زيت سيارات مجهول المصدر، و624 عبوة زيت غير مدون عليها تواريخ الأنتاج والصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن زيوت سيارات بمنطقة أبيس لحيازته عبوات زيت سيارات مجهولة المصدر.

تم مداهمة المخزن والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 856 لتر زيت سيارات ، 624 عبوة زيت، غير مدون عليها تواريخ الأنتاج و الصلاحية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.