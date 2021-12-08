البحر الأحمر تكثف أعمال المكافحة المتكاملة للحشرات والترصد بالمدن

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة، حيث تم عمل ترصد حشرى ورش قوارض باغلب مدن المحافظة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر،أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمدن المحافظة بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابى في مدن المحافظة المختلفة وقد وستتوالي أعمال الترصد والاستكشاف الحشرى والرش الضبابي طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.