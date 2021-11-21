اليوم السابع
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مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر تكثف أعمال مكافحة الحشرات بمدن المحافظة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:06 م
مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر تكثف أعمال مكافحة الحشرات بمدن المحافظة أعمال مكافحة الحشرات بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر استمرار أعمال الترصد الحشري بمدن المحافظة المحتلفة، في مدينة القصير جنوب البحر الأحمر تم أعمال الرش الضبابي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الاحمر في بيان لها أن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر وجه فرق مكافحة ناقلات الأمراض بمدن المحافظة بتكثيف أعمال الترصد والاستكشاف والرش الضبابي في مدن المحافظة المختلفة .

وأضافت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن  تم عمل رش ضبابى مسائى بمنطقة الجرف بمدينة القصير مؤكدا أعمال الترصد والاستكشاف الحشري والرش الضبابي طبقا للخطة الموضوعة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، كما أكدت المديرية علي  عمل ترصد حشرى بالمنطقة الصناعية بمرسى علم ورش ضبابى بوحدة برانيس بمرسى علم.


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