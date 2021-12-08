الإسكندرية تحت المطر والشمس تعود للظهور من جديد.. لايف وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية، حيث تشهد المحافظة حالة من التقلبات الجوية، حيث شهدت الإسكندرية هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وخيم الغيم على الإسكندرية ظهرا بسبب السحب الترابية وسحب الأمطار الكثيفة، مع ارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار، ويصاحب ذلك رياح شديدة وبرودة فى حالة الجو.

وقد حذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ اليوم الأربعاء، وذلك طبقاً لتقرير الأرصاد تنشط الرياح المثيرة للأتربة، مما يسبب اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح إلى (50 – 70 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج (3.5 – 4 متر فى يوم الثلاثاء ومن 4 - 5 متر يوم الأربعاء، مع فرص سقوط أمطار



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلي تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة أبناؤنا الطلاب.



وأوضح محافظ الإسكندرية، أنه بعد التنسيق مع مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد سعد، تقرر تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي التي كان مقررًا أداؤها غدًا الأربعاء وتستكمل الامتحانات اعتبارًا من يوم الخميس 9 ديسمبر وفق الجدول المعلن على أن يتم امتحان اللغة الإنجليزية يوم الأثنين القادم 13 ديسمبر 2021. ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.



يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.



من جانبه، تابع اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، أعمال الحماية العاجلة علي طريق الكورنيش بالتنسيق بين الجهات التنفيذية التابعة لمحافظة الإسكندرية ،حيث تم وضع عدد من الكتل الخرسانية كمصدات للأمواج نظراً للتغيرات المناخية وموجة التقلبات الجوية التي أدت إلى إرتفاع أمواج البحر إلي 5 متر في بعض الأحيان، يأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تواجهها محافظة الإسكندرية، وضمن خطة أعمال الحماية العاجلة لطريق الكورنيش.

وقد حذرت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من موجة الطقس السيئ، وناشدت المواطنين توخى الحيطة والحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مع تقليل سرعة السيارات بقدر ما يمكن، عدم الوقوف أسفل لافتات الكورنيش، تجنب السير تحت البلكونات القديمة والمتهالكة.

وقام اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة منذ يوم السبت الماضى تحسبا لموجة الطقس السيئ، وأكد على استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة بجميع أنحاء المحافظة.

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى بلاغات على رقم الخط الساخن للشركة 175 من أى خط أرضى أو على رقم 01201175175 محمول - واتس اب أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى.





الإسكندرية تحت المطر والشمس تعود للظهور من جديد



الإسكندرية تحت المطر والموج والشمس تعود للظهور من جديد



الإسكندرية تحت المطر والموج



الإسكندرية تحت المطر



الشمس تعود للظهور من جديد



جانب من حالة الطقس



جانب من حالة طقس الإسكندرية



حالة الطقس بالإسكندرية



طقس الإسكندرية



