أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل عامل فى منيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

لقي شاب مصرعة من محافظة الشرقية ، متأثر بنزيف بالمخ ، اثر قيام متهمين بضربة علي رأسه بأداة حادة ، حيث تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد باستقبال باصابة عبد الشافي محمد محمد علي 28 عاما من كفر أبو دقن ، عامل يعاني من نزيف بالمخ ، اثر ضربة بأداة حادة علي الرأس، جري نقلة إلي مستشفي الأحرار ومنها للعناية المركزة بمستشفي مشتول السوق ، و ظل قيد العلاج لمدة 48 ساعة ، وتوفي متأثر باصابته.

وبتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ، أفاد شهود العيان ، أن المجني علية وقف أمام كوبري بمدخل كفر أبو دقن منتظرا أتوبيس المصنع ليتوجه إلى مكان عمله وكانت الساعة نحو الواحدة والنصف ظهرا وتصادف قدوم 6 شباب يستقلون 2 موتسكيل ، بسؤالهم المجني عليه عن عنوان أحد الاشخاص ، أجاب المجني عليه أنه تربطهم صلة قرابة واستسفر عن سبب السؤال عنه ، فبادر أحدهم بضربه بأداة حادة انتقاما من شخص المقصود وتكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط المتهمين ، و صرحت النيابة العامة بدفن الجثة و استكمال التحقيقات بالواقعة .