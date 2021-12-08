اليوم السابع
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أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل عامل فى منيا القمح

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 11:29 م
أمن الشرقية يكثف جهوده لضبط المتهمين بقتل عامل فى منيا القمح مديرية أمن الشرقية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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لقي شاب مصرعة من محافظة الشرقية ، متأثر بنزيف بالمخ ، اثر قيام متهمين بضربة علي رأسه بأداة حادة ، حيث تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد باستقبال باصابة عبد الشافي محمد محمد علي 28 عاما  من كفر أبو دقن ، عامل يعاني من نزيف بالمخ ، اثر ضربة بأداة حادة علي الرأس، جري نقلة إلي مستشفي الأحرار ومنها للعناية المركزة بمستشفي مشتول السوق ، و ظل قيد العلاج لمدة 48 ساعة ، وتوفي متأثر باصابته.
 
وبتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة ،  أفاد شهود العيان ، أن المجني علية وقف أمام كوبري بمدخل كفر أبو دقن منتظرا أتوبيس المصنع ليتوجه إلى مكان عمله وكانت الساعة نحو الواحدة والنصف ظهرا وتصادف قدوم 6 شباب يستقلون 2 موتسكيل ، بسؤالهم المجني عليه عن عنوان  أحد الاشخاص ، أجاب المجني عليه أنه تربطهم صلة قرابة واستسفر عن سبب السؤال عنه ، فبادر أحدهم بضربه  بأداة حادة انتقاما من شخص المقصود  وتكثف المباحث الجنائية جهودها لضبط المتهمين ، و صرحت النيابة العامة بدفن الجثة و استكمال التحقيقات بالواقعة .
 
 

الشرقية

كفر ابو دقن

منيا القمح

اخبار الشرقية

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