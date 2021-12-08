أسوان تتجمل بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، خلال جولة ميدانية شملت عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء السكنية، الجهود المبذولة لإضفاء الوجه الجمالى والحضارى لمدينة أسوان بالتزامن مع الموسم السياحى الشتوى.

وأعطى المحافظ، توجيهاته بالاستمرار فى تكثيف أعمال زراعة الأشجار وزهور الزينة والمسطحات الخضراء على جانبى الطرق بمختلف أنحاء المدينة ، بالإضافة إلى تركيب شاسيهات الإعلانات والبانرات المضاءة لإبراز المقومات السياحية والأثرية والمناظر الطبيعية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

ووجه محافظ أسوان، إلى الإسراع في رفع تراكمات الأتربة وجرد الرمال ، مع استكمال أعمال الرصف بطرق كورنيش النيل والسادات وفيله / الشلال ، والمطار وشرق البندر ، وهو الذى يتوازى مع تركيب بلاط الأنترلوك للأرصفة ودهان البلدورات باللون الموحد ، ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وشدد اللواء أشرف عطية على أهمية مشاركة جامعة أسوان والشركات والهيئات الحكومية في أعمال التطوير والتجميل لتصبح المدينة بانوراما متكاملة ومتحف مفتوح أمام المواطنين والزائرين والأفواج السياحية ، مكلفاً بالإستمرار فى حملات إزالة الإشغالات ورفع القمامة والمخلفات ، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة ، مع تشديد الرقابة المرورية للحد من سير عربات التوك توك بالشوارع الرئيسية .



أعمال الرصف والنظافة



النظافة فى أسوان



جانب من جولة محافظ أسوان



جداريات



رصف الطرق