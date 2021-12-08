اليوم السابع
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أبطال ذوى الهمم عظمة وإصرار.. مى الضاحى بطلة ألعاب قوى ونجمة قادرون باختلاف

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 07:00 ص
أبطال ذوى الهمم عظمة وإصرار.. مى الضاحى بطلة ألعاب قوى ونجمة قادرون باختلاف الفتاة وذويها
الغربية: محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، وذلك للقاء مع فتاة في العقد الثاني من عمرها حصدت العديد من الجوائز فى ألعاب القوى وشاركت فى احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت والدة مى الضاحى أنها تفاجئت بإصابتها بمتلازمة دون منذ الصغر بالرغم من أنها تعمل فى مهنة التمريض، فقامت بعرضها على الأطباء الذين أبلغوها بأنها مصابة بإعاقة ذهنية، ومنذ ذلك الوقت وهى تعمل على تأهيلها لتصبح مختلفة عن باقى الأطفال وبالفعل استجابة مى والتحقت بالأنشطة الرياضية وحققت العديد من الجوائز.

وأضافت فخورة بمشاركة مى فى احتفالية قادرون باختلاف، هذه الاحتفالية التى رفعت الروح المعنوية لجميع الأطفال المشاركين والتي حصلوا من خلالها على جوائز عديدة، وأوضحت أنها شاركت مع الأطفال فى استقبال الرئيس فى بداية الحفل وكانت سعيدة جدا.

فيما قالت وعد الضاحي شقيقتها أنها التحقت بكلية التربية الرياضية لمساندة مي ودعمها في ألعاب القوي، وبالفعل عملت مدربة ألعاب قوي بنادي طنطا الرياضي والفريق الذي التحقت به مي، وشاركت معها في العديد من المسابقات المصرية والعربية وحصلت على العديد من الميداليات والمراكز الأولي 

الفتاة وذويها (1)
الفتاة 
الفتاة وذويها (2)
الفتاة وذويها 

 

الفتاة وذويها (3)
الفتاة وذويها 

بطلة من الغربية

قادرون باختلاف

العاب القوي

بطلة متلازمة داون

الغربية

اخبار الغربية

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