اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 07:35 م
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وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلما لمشاركته في تطوير مدرسته.. صور

الثلاثاء، 07 ديسمبر 2021 06:34 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلما لمشاركته في تطوير مدرسته.. صور وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الجريدي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد إبراهيم أحمد الجريدي، معلم كبير  بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة بكفر الشيخ، نظراً لجهوده المتواصلة في تطوير المدرسة ومشاركته في إصلاح الدسكات، وصناعة ألعاب الأطفال والمقاعد، موجها الشكر للعاملين والمعلمين بالتعليم الفني، للمساتهم الفنية في أعمال التطوير المتعددة التي تشهدها المدارس الفنية والمحافظة.   
 
كما أشاد وكيل الوزارة بمعلمات رياض الأطفال بمدرسة كوم الحجنه الحديثة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، نظرا لجهودهن داخل القاعات، جاء ذلك خلال تفقده للمدرسة ، ومتابعته انتظام العملية التعليمية بها، ومناقشته للتلاميذ عما دروسه من موضوعات مقررة، مشيداً بالأطفال  والتلاميذ، موجها بنقل جهاز حاسب آلي من التطوير التكنولوجي للمكتبة للاستفادة منه بعمل فهرسة إلكترونية ، مناشداً التلاميذ  المشاركة بالمشروع الوطني للقراءة.
 
كما وجه وكيل الوزارة بالاهتمام بنظافة الفناء وزيادة المساحات الخضراء به، مشيداً بأعمال الطلاب في مادة العلوم، كما تابع أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مستفسراً عن مستوى  أسئلة الامتحان.
 
كبير المعلمين يزين مدرسته بكفر الشيخ
كبير المعلمين يزين مدرسته بكفر الشيخ

وكيل التعليم يداعب الاطفال
وكيل التعليم يداعب الاطفال

وكيل التعليم يناقش الأطفال
وكيل التعليم يناقش الأطفال

وكيل تعغليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة كوم الحجنة ببيلا
وكيل تعغليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة كوم الحجنة ببيلا

وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للتلاميذ
وكيل تعليم كفر الشيخ يشرح للتلاميذ

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالجريدي
وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالجريدي

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الجريدي
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الجريدي

 


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بيلا

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تعليم فني

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