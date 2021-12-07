وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم معلما لمشاركته في تطوير مدرسته.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم ب كفر الشيخ ، محمد إبراهيم أحمد الجريدي، معلم كبير بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية المتقدمة بكفر الشيخ، نظراً لجهوده المتواصلة في تطوير المدرسة ومشاركته في إصلاح الدسكات، وصناعة ألعاب الأطفال والمقاعد، موجها الشكر للعاملين والمعلمين بالتعليم الفني، للمساتهم الفنية في أعمال التطوير المتعددة التي تشهدها المدارس الفنية والمحافظة.

كما أشاد وكيل الوزارة بمعلمات رياض الأطفال بمدرسة كوم الحجنه الحديثة التابعة لإدارة بيلا التعليمية، نظرا لجهودهن داخل القاعات، جاء ذلك خلال تفقده للمدرسة ، ومتابعته انتظام العملية التعليمية بها، ومناقشته للتلاميذ عما دروسه من موضوعات مقررة، مشيداً بالأطفال والتلاميذ، موجها بنقل جهاز حاسب آلي من التطوير التكنولوجي للمكتبة للاستفادة منه بعمل فهرسة إلكترونية ، مناشداً التلاميذ المشاركة بالمشروع الوطني للقراءة.

كما وجه وكيل الوزارة بالاهتمام بنظافة الفناء وزيادة المساحات الخضراء به، مشيداً بأعمال الطلاب في مادة العلوم، كما تابع أداء طلاب الصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، مستفسراً عن مستوى أسئلة الامتحان.