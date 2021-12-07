وزير الاتصالات ومحافظ أسوان يفتتحان مكتب بريد نهضة كيما.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

استكمل الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة الافتتاحات للمكاتب البريدية سواء الجديدة أو التي تم تطويرها ورفع كفاءتها لليوم الثانى على التوالي.

وافتتح الوزير والمحافظ مكتب بريد نهضة كيما والذى تم إنشاؤه على مساحة 193 م2 ويضم 8 شبابيك لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية لنحو 10 ألاف نسمة بمناطق عزب كيما من خلال 7 أجهزة للحاسب الآلى مدعمة بأحدث تكنولوجيا المعلومات، ويتوازى مع ذلك تطوير مكتب بريد كيما والمقام منذ عام 1964 على مساحة 48 م2 ويضم 7 شبابيك و 5 أجهزة للحاسب الآلى لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

كما قامت وزارة الإتصالات بتنفيذ أعمال التطوير لمكتب بريد الشلال والذى تم إنشاؤه منذ عام 1915 على مساحة 58 م2 ويضم 8 شبابيك و5 أجهزة للحاسب الآلى لتقديم الخدمات الحكومية والبريدية والمالية لنحو 20 ألف نسمة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، أن هناك دور تنموى وبناء تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت للإرتقاء بالمكاتب البريدية حتى تكون جاهزة بشكل جمالى راقى ونموذجى لإستقبال المواطنين لتلقى الخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أن ذلك يتواكب مع ما تقوم به الوزارة أيضاً من إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 159 مكتب بريد منهم 57 مكتب داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".



مكتب بريد نهضة كيمh



وزير الاتصالات داخل البريد