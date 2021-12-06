تطوير 3200 مكتباً بريدياً بتكلفة 4 مليار جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

جددت هيئة البريد مكاتب البريد فى كل أنحاء الجمهورية فى الأعوام الماضية بعدد وصل لنحو 3200 مكتب بريد بتكلفة استثمارية 4 مليار جنيه ، لافتا إلى أن ضمن خطة البريد تطوير المكاتب ذات المعمارى الخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، يرافقه محافظ أسوان، مكتب بريد أسوان النموذجى، والذى تم إنشاءه منذ 106عام وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطوير وتجميل هذا المبنى التراثى الذى يقع وسط المدينة.

وتابع الدكتور عمرو طلعت، أنه سعيد بوجوده فى أحدث افتتاح مكتب بريد أسوان النموذجى، لافتاً إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة البريد المصرى انتهجت خلال الأعوام الماضية إلى خطة لتحديث هيئة البريد المصرى وإعادة صياغة الأدوات.

وأوضح وزير الاتصالات، بأن مبنى مكتب بريد أسوان والذى افتتحه اليوم يرجع تاريخه إلى عام 1915وله طراز معمارى متفرد وجميل وأثرنا أن يكون التجديد للحفاظ على الطراز المعمارى وترميمه دون خلل بجمال المبنى ولا عراقته ولا تاريخه ولكن ترميمه وتحديثه وتطوير أدائه مع الحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة فى العام القادم فى تطوير ماتبقى من مكاتب البريد التى لم تطور مضيفا أن الوزارة بالتنسيق مع اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان تسعى إلى إنشاء مكاتب بريد جديدة.