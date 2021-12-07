وزيرة الهجرة تفتتح مبادرة "قدم صحيح" وحجرة الكشف عن بعد بأسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مبادرة "قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين" والتى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية داخل مستشفى أسوان الجامعى.

وتعتبر أول غرفة من نوعها لتقديم خدمات العلاج والتوعية لمرضى القدم السكرى بجنوب مصر لحمايتهم من بتر القدم، مع تقديم العلاج المجانى الشهرى للمرضى وقيمته 1900جنيه شهرياً.

حضر الفعاليات مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بجانب الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والمحافظة حيث أطلقت مؤسسة صناع الخير هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزارة التضامن الإجتماعى وتنفيذاً لبروتوكول تعاون مشترك ما بين صناع الخير والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وعقب ذلك قامت الوزيرة والمحافظ بإفتتاح حجرة الكشف عن بعد بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة لتبادل الخبرات الطبية حول حالات المرضى للوصول للتشخيص الأنسب للحالة ، وقامت وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان أيضاً بإفتتاح قسم المسالك البولية بعد تطويره بسعة 22سرير، وكذا إفتتاح قسم جراحة المخ والأعصاب بواقع 10 أسرة عناية مركزة ، و 12 سرير للمرضى، حيث يتم إجراء عمليات الشفة الأرنبية والتشوهات الخلقية بهذين القسمين الموجودين حالياً ضمن القافلة الدولية بالمستشفى الجامعى.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزيرة الهجرة لحرصها على مشاركتنا اليوم لإطلاق فعاليات هذه المبادرة الإنسانية والوطنية، مشيداً بالدور الوطنى لمؤسسة صناع الخير لما تقدمه من مساعدات إنسانية جليلة لخدمة البسطاء ومحدودى الدخل، حيث يؤكد على مدى التلاحم والتكامل بين الجهود الحكومية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى فى دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية من خلال تنظيم قافلة العيون الطبية " عنيك فى عنينا "، وكذا توفير المساعدات المادية والعينية المختلفة لأبناء المحافظة فى كافة المجالات كرفع كفاءة المنازل وغيرها من أوجه الدعم المتنوعة.

وفى نفس السياق أوضح مصطفى زمزم بأن غرفة مبادرة "قدم صحيح" بجامعة أسيوط والتى تم إفتتاحها بالتعاون مع قسم الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة أسوان سوف تقدم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضى القدم السكرى غير القادرين بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ، بجانب مستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات غير القادرين ، مع إطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الإصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الأمثل مع جروح القدم السكرى، مشيراً إلى أن صناع الخير قامت بتجهيز الغرفة الخاصة بالمبادرة داخل مستشفى جامعة أسوان مستهدفة جميع مرضى القدم السكرى غير القادرين بجنوب مصر وتقديم خدمات العلاج والرعاية والتوعية لهم بالمجان تماماً.

الحجر



السفيرة نبيلة مكرم



جانب من الافتتاح



درع للوزيرة



صورة تذكارية مع الأطباء